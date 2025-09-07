HABER

'Emekli' anketinden CHP çıktı! AK Parti kritik sınırı geçemedi

Seçim anketleri son günlerde yine çok konuşulmaya başladı. 31 Mart yerel seçimlerinde birinciliği elde edilen CHP, devamında da anketlerde birinci sırayı kazanmaya başlamıştı. Bu kez 45 yaş üzeri emeklilere soruldu. Orc Araştırma'nın 45 yaş üzeri emeklilerle yaptığı son ankette CHP ve AK Parti'nin oyları merak edildi. İşte sonuçlar...

Cansu Akalp

Türkiye'de gündem sürekli değişirken yaşanan gelişmeler seçim anketlerine de yansımaya devam ediyor. Orc Araştırma tarafından 2-6 Eylül 2025 tarihleri arasında 26 kentte 45 yaş üzeri bin 750 emekliyle yüz yüze anket gerçekleştirdi.

Kamuoyuyla paylaşılan ankette emekli vatandaşlara çeşitli konularda ve 'seçim' soruları soruldu. Buna göre sorular, "Emeklilerle ilgili politikaları ne derece yeterli görüyorsunuz?", "Emekli maaşınızdan başka ek geliriniz var mı?", "Geçiminizi sağlayabiliyor musunuz?", "Bu pazar genel seçim olsa, hangi partiye oy verirsiniz?" şeklinde oldu.

EMEKLİLERİN YÜZDE 75.5'İ GEÇİM SIKINTISI YAŞIYOR!

"Emeklilerle ilgili politikaları ne derece yeterli görüyorsunuz?" sorusuna emeklilerin yalnızca yüzde 22,7'si "Yeterli görüyorum" yanıtını verirken yüzde 77,3'ü ise hükümet politikalarını "Yetersiz" gördüğünü belirtti.

Emeklilerin yüzde 75,5'i ise geçim sıkıntısı yaşadığını aktardı.

CHP EMEKLİDE DE FARKI AÇTI

Daha önceki anketlerde gençlerin yüksek oyunu alan CHP'ye emeklilerin yüzde 34,2'si de 'evet' dedi. Emeklilerin yüzde 29,1'i ise AK Parti'ye oy vereceğini belirtti.

İşte o anket:

Emekli anketinden CHP çıktı! AK Parti kritik sınırı geçemedi 1

