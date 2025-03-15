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Asidik atıklar nehre aktı! Yaklaşık 50 milyon litre... Uzmanlar uyardı: Milyonlarca insan etkilenebilir!

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
15.03.2025 12:39
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Zambiya'da Çin'e ait bir bakır madenindeki barajın çökmesi sonucu, yaklaşık 50 milyon litre asidik atık Kafue Nehri'ne bağlanan bir akarsuya sızdı. Uzmanlar, sızıntının milyonlarca insanı etkileyebileceğini ve büyük bir çevre felaketi yarattığını belirtiyor.

Asidik atıklar nehre aktı! Yaklaşık 50 milyon litre... Uzmanlar uyardı: Milyonlarca insan etkilenebilir!

Zambiya’nın kuzeyindeki bir bakır madeninde meydana gelen asit sızıntısı, çevreciler ve yetkililer arasında büyük endişeye yol açtı. 18 Şubat’ta, Çin’e ait bir madenden gelen asidik atıkların tutulduğu barajın çökmesi sonucu, yaklaşık 50 milyon litre tehlikeli atık Zambiya'nın önemli su yollarından biri olan Kafue Nehri’ne bağlanan bir akarsuya aktı.

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MİLYONLARCA İNSANI ETKİLEYEBİLİR

Uzmanlar, sızıntının etkilerinin 100 kilometreye kadar yayıldığını ve bu durumun milyonlarca insanı etkileyebileceğini belirtiyor. Zambiya Devlet Başkanı Hakainde Hichilema, olayın büyük bir çevre felaketi olduğunu ve çözüm için uzmanlardan yardım alacaklarını açıkladı.

Çin, Zambiya’daki bakır madenciliğinde büyük bir faaliyet gösteriyor. Yetkililer, çevreye verilen zararın boyutunu araştırmaya devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Çin Atık
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