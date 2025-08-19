HABER

Aşiret mensubu trafikte tartıştığı kişiyi bacaklarından vurdu... Serbest bırakılması tepki çekmişti! İtirazın ardından tutuklandı

Melih Kadir Yılmaz

Ankara'da Bucak aşiretine mensup olan Memduh Bucak, trafikte tartıştığı bir kişiyi bacaklarından vurdu. Olayın ardından gözaltına alınan Bucak daha sonra serbest bırakıldı. Bu durum tepkileri de beraberinde getirirken Başsavcılık karara itiraz etti. İtirazın ardından Bucak tekrar gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

Ankara'da dün öğle saatlerinde meydana gelen olay, sosyal medyada hızla yayılarak büyük yankı uyandırdı.

TRAFİKTE TARTIŞTIĞI KİŞİYİ BACAKLARINDAN VURDU

Edinilen bilgilere göre,lüks bir araçtan inen ve Bucak aşiretine mensup olduğu belirtilen Memduh Bucak, trafikte tartıştığı bir kişiyi bacaklarından vurdu.

Aşiret mensubu trafikte tartıştığı kişiyi bacaklarından vurdu... Serbest bırakılması tepki çekmişti! İtirazın ardından tutuklandı 1

Bacaklarından vurulan şahıs, olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılırken, Memduh Bucak polis tarafından gözaltına alındı. Vurulan şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Aşiret mensubu trafikte tartıştığı kişiyi bacaklarından vurdu... Serbest bırakılması tepki çekmişti! İtirazın ardından tutuklandı 2

OLAY ANINA AİT GÖRÜNTÜLER PAYLAŞILDI

Gazeteci Timur Soykan ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda olay anına ait görüntüleri paylaştı. Şahsın soğun kanlı bir şekilde silahını ateşlediği ve olay yerinden ayrıldığı görüldü.

SERBEST BIRAKILMASI TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında, Memduh Bucak'ın aynı gün içerisinde mahkemeye çıkarıldığı ve serbest bırakıldığı öğrenildi. Bu karar, sosyal medyada büyük tepkilere neden oldu.

BAŞSAVCILIK İTİRAZ ETTİ! TUTUKLANDI

Öte yandan Başsavcılık karara itiraz etti. Aşiret mensubu olan şahıs Başsavcılığın itirazı üzerine gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

