Aşırı sıcağın sağlığa etkisi nelerdir? Yüksek sıcaklığın neden olduğu rahatsızlıklar

Aşırı sıcaklarda vücudun ısı dengesi bozulmaya başlar. Terleme mekanizması sayesinde vücut kendini serin tutmaya çalışır. Fakat sıcaklık ve nem çok yüksek olduğunda bu sistem yetersiz kalır. Bunun sonucunda halsizlik, baş ağrısı, baş dönmesi, kas krampları ve yoğun yorgunluk gibi belirtiler ortaya çıkabilir. Daha ağır durumlarda ise ısı bitkinliği veya güneş çarpması görülebilir. Bu durum bilhassa yaşlılar, çocuklar, kronik hastalığı olanlar ve açık havada çalışan kişiler için hayati risk oluşturabilir.

Aşırı sıcağın sağlığa etkisi nelerdir?

Haziran ayıyla beraber yaz mevsimi tam anlamıyla kendini göstermeye başlar. Havanın ısınması ve nem oranındaki artış doğanın normal bir döngüsü olarak kabul edilir. Fakat sıcaklıkların normallerinin üzerine çıkmasıyla beraber insanlar birçok zorlukla karşılaşabilirler.

Aşırı sıcaklar bunaltıcı bir hisle beraber vücut sağlığı üzerinde de doğrudan etkilidir. Özellikle uzun süre sıcak havaya maruz kalındığında baş dönmesi, baş ağrısı, mide bulantısı, halsizlik ve bayılma hissi gibi şikayetlere sık rastlanır. Bu belirtiler vücudun sıcağa karşı verdiği uyarı sinyalleridir. Bunlar dikkate alınmadığında ise daha ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Bu nedenle aşırı sıcakların olumsuz etkilerinden korunmak için bazı önlemler almak gerekir.

Yüksek sıcaklığın neden olduğu rahatsızlıklar nelerdir?

Yüksek sıcaklığın yol açabileceği rahatsızlıklar şu şekilde açıklanabilir:

1. Sıcak ödemi

Sıcak ödemi, sıcak havaya maruz kaldıktan sonraki ilk birkaç gün içerisinde ayak bilekleri ve ellerde görülen şişliklerdir. Bu etkiler genellikle kendiliğinden geçer. Bunun nedeni ise deri altındaki damarların genişlemesidir. Bu etkilere ek olarak sıcak stresine bağlı bazı hormonlar da ödem oluşumunu artırabilir.

2. Sıcağa bağlı deri lezyonları

Sıcak nedeniyle deride kaşıntılı, kabarık ve kızarık bölgeler oluşabilir. Bu durum ter bezlerindeki kanallarım tıkanması ve iltihaplanmasıyla ilişkilidir. Dolayısıyla uzun süre sıcak havaya maruz kalmak deride enfeksiyon riskini artırabilir.

3. Sıcak Senkopu (Bayılma)

Sıcak senkop sıcak ortamda damarların genişlemesi, kan hacminde azalma ve damar gerginliğinin düşmesi sonucunda gelişir. Bayılma sıcaklığa maruz kalmanın ilk saatlerinde görülebilir. Öte yandan bu durumu değerlendirirken metabolik, kalp veya sinir sistemi hastalıkları da göz ardı edilmemelidir.

4. Sıcak krampları

Sıcak krampları ayak, omuz veya karın kaslarında görülen istemsiz kas kasılmalarıdır. Nedeni ise aşırı terleme sonucunda vücuttan eksilen tuz ve sıvıdır. Fiziksel olarak sağlıklı kişiler bile sıcak ve nemli ortamda uzun süre kaldıklarında bu krampları yaşayabilir. Su içmek kaybedilen sıvıyı yerine koysa da tuz eksikliği giderilmezse kramplar ortaya çıkabilir.

Sıcak krampları tedavi edilmezse sıcak bitkinliğine dönüşebilir. Belirtileri ise parmaklarda, kollarda, bacaklarda, omuz ve karın kaslarında kasılmalar ve kramp tarzı ağrılardır.

5. Sıcak bitkinliği ve sıcak felci

Sıcak bitkinliği damarların genişlemesiyle beraber organlarda kan göllenmesi ve kan hacminin azalmasıyla ortaya çıkar. Kan dolaşımının azalması merkezi sinir sistemini etkiler ve halsizlik, baş dönmesi, bulantı gibi belirtiler görülür. Sıcak ve nemli ortamda çalışan kişilerde yaygın bir şekilde görülür. Bilhassa ileri yaştaki ya da hipertansiyonlu kişiler bu duruma daha yatkındır.

Belirtiler arasında halsizlik, baş dönmesi, bulantı, soluk ve nemli deri, nabız değişiklikleri, hızlı ve yüzeysel solunum, düşük kan basıncı ve hafif bilinç bulanıklığı sayılabilir.

Sıcak felci ise vücut ısısının 40°C’nin üzerine çıkmasıyla beraber terlemenin kaybolması ile ortaya çıkar. Tedavi edilmezse birçok organda yetmezliğe yol açabilir. Bu da ölüm riski taşır. Bu durumdan en çok beyin etkilenir.

Sıcak felci belirtileri arasında sinirlilik, bilinç bulanıklığı, davranış değişiklikleri, halüsinasyonlar, kasılmalar ve koma sayılabilir. Çoğu hastada beyin ödemi oluşur.