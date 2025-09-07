Aşırı sıcaklarda ne yapmalı? Aşırı sıcaklardan korunma yolları nelerdir?

Sıcak havaya uzun süre maruz kalınması aşırı terleme nedeniyle vücudun su ve tuz kaybetmesine neden olur. Aşırı su ve mineral kaybı ise baş dönmesi, halsizlik, kas krampları ve bulantı gibi belirtiler ortaya çıkabilir. Bununla beraber aşırı sıcak özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olan kişiler için ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Bu gruplarda sıcak çarpması, sıcak bitkinliği veya sıcak felci gibi acil müdahale gerektiren durumlar ortaya çıkabilir. Bu noktada aşırı sıcaklardan korunma yollarını bilmek fayda olabilir.

Aşırı sıcaklardan korunma yolları nelerdir?

Aşırı sıcaklardan korunma yolları şu şekilde açıklanabilir:

1. Yeterli sıvı tüketin

Sıcak havalarda vücut daha fazla terleyerek sıvı kaybeder. Bu sıvı kaybı dehidrasyon riskini artırır. Bu nedenle su içmeyi ihmal etmemek çok önemlidir. Bunun için günde en az 8-10 bardak su içmeyi hedefleyin. Susuz hissetmeyi beklemeden düzenli aralıklarla su tüketin.

Eğer spor yapıyor veya yoğun fiziksel aktivite içerisindeyseniz sıvı ihtiyacınız daha da artacaktır. Bununla beraber elektrolit dengesini korumak için spor içecekleri veya doğal elektrolit kaynaklarını da tercih edebilirsiniz.

2. Güneşten korunun

Güneşin zararlı ultraviyole ışınları ciltte yanıklara, erken yaşlanmaya ve hatta cilt kanserine neden olabilir. Bu nedenle dışarı çıkmadan önce geniş spektrumlu ve en az SPF 30 olan güneş kremi kullanın. Terledikten veya yüzdükten sonra güneş kremini yenilemeyi ihmal etmeyin. Bununla beraber geniş kenarlı şapkalar, güneş gözlükleri ve UV korumalı giysiler de ekstra koruma sağlayabilir.

3. Doğru giysiler seçin

Sıcak günlerde hafif, gevşek ve açık renkli giysiler giymek vücut sıcaklığını dengelemeye yardımcı olur. Pamuk ve keten gibi nefes alabilen kumaşlar teri emerek buharlaşmasını sağlar ve vücudu serin tutar.

4. Gölgelik ve serin alanlarda vakit geçirin

Güneş ışınlarının en yoğun olduğu 10:00-16:00 saatleri arasında mümkün olduğunca güneş ışığından kaçının. Bu saatlerde kapalı ve serin mekanlarda kalmaya özen gösterin. Eğer dışarıda olmanız gerekiyorsa sık sık gölge alanlara geçin.

5. Fiziksel aktiviteyi sınırlayın

Aşırı sıcaklarda yoğun egzersiz yapmak son derece risklidir. Spor veya fiziksel aktivitelerinizi sabah erken veya akşam geç saatlerde yapın. Bu saatler sıcaklığın daha düşük olduğu zamanlardır. Aktivite esnasında ise sık sık mola verin ve bol sıvı tüketin.

6. Serinleme yöntemlerine başvurun

Vücut sıcaklığınızı düşürmek için çeşitli yöntemler kullanabilirsiniz. Bunlar arasında soğuk duş almak, yüzmek veya soğuk kompres uygulamak serinlemeye yardımcı olur. Bulunduğunuz ortamı vantilatör veya klima ile serin tutmak da oldukça etkili bir yöntemdir.

7. Beslenme düzeninize dikkat edin

Sıcak havalarda ağır ve yağlı yiyeceklerden uzak durun. Bunun yerine hafif, su oranı yüksek ve sindirimi kolay gıdaları tercih edin. Bunlar içerisinde meyve, sebze ve salatalar ideal seçeneklerdir.

8. Kafein ve alkol tüketimini sınırlandırın

Bununla beraber kafein ve alkol tüketimini sınırlandırın. Bu sayede vücudun sıvı kaybını azaltmış olursunuz.

9. Risk gruplarına dikkat edin

Aşırı sıcaklardan en çok etkilenen kişiler yaşlılar, çocuklar, hamileler ve kronik hastalığı olanlardır. Bu grupların sıcak havalarda ekstra önlem alması, sıvı alımını artırması ve mümkünse serin alanlarda bulunması gerekir. Yakınlarınızda bu risk grubuna dahil olan kişiler varsa mutlaka uyarın.

10. Isı ile ilgili sağlık sorunlarına dikkat edin

Aşırı sıcaklar sıcak çarpması, sıcak bitkinliği ve sıcak krampları gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Bu rahatsızlıkların belirtilerini bilmek ve erken müdahale etmek hayat kurtarır. Belirtiler arasında baş dönmesi, bulantı, baş ağrısı, hızlı nabız, zihinsel bulanıklık ve kas krampları en sık görülen işaretlerdir. Bu belirtilerden birini fark ederseniz hemen serin bir yere geçin ve gerekirse tıbbi yardım alın.