Aşırı sıcakta bakımsız klima yangınlara neden olabilir

Hava sıcaklıklarının 40 derecenin üzerine çıktığı yaz günlerinde, elektronik cihazlar yangın riskini beraberinde getirdi. Bakımsız klimalar, eski elektrik tesisatları, gevşek elektrik bağlantıları ve aynı anda çalışan yüksek güçlü elektrikli cihazların, aşırı sıcaklarla birleştiğinde yangın tehlikesini büyüttüğü ifade edildi. Klimaların düzenli bakımının yaptırılması, elektrik tesisatlarının periyodik olarak kontrol edilmesi, cihazların makul sıcaklık değerlerinde kullanılması ve çoklu prizlerle çalıştırılmamasının yangın riskini önemli ölçüde azaltabileceği belirtildi.

ELEKTRİK BAĞLANTILARINA DİKKAT

AÜ Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü'nden Prof. Dr. İbrahim Atmaca, "Sıcak hava tek başına yangın nedeni değildir. Ancak yangın riskini artıran en önemli faktörlerden biridir. Sıcak havayla birlikte yangın riskini artıran birçok etken bulunuyor. Bunların başında klimalar geliyor. Yaz aylarında kullandığımız klimaların bakımlarının düzenli yapılması büyük önem taşıyor. Bakımsız klimalarda, yüksek dış ortam sıcaklıkları nedeniyle elektrik bağlantılarındaki gevşeklikler, kablo ve konektörlerde oluşan ısınmalar, kompresörün tam yükte çalışması ve dış ortama yeterli ısı atılamaması yangınlara zemin hazırlıyor" dedi.

AYNI ÇOKLAYICIYA BİRDEN FAZLA CİHAZ BAĞLANMASI RİSKLİ

Düzenli bakımı yapılmış klimalarda verimliliğin arttığını ve yangın riskinin azaldığını ifade eden Prof. Dr. Atmaca, "Yaz aylarında evlerimizde birçok elektrikli cihazı aynı anda kullanıyoruz. Klima tam kapasite çalışırken diğer elektrikli cihazların da devrede olması elektrik tesisatına ek yük bindiriyor. Aynı çoklayıcıya birden fazla yüksek güçlü cihaz bağlanması da özellikle eski tesisatlarda ciddi risk oluşturuyor. Klimayı çok düşük sıcaklıklarda çalıştırmak, kullanıcı konforu ve sağlık açısından da doğru bir tercih değildir. Bu nedenle cihazın düzenli bakımı yapılmalı ve makul sıcaklık değerlerinde kullanılması tercih edilmelidir" diye konuştu.

Kaynak: DHA | Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır