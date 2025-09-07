Aşırı sıcaktan oluşan kaşıntı nedir, neden olur? Aşırı sıcaktan oluşan kaşıntı nasıl geçer?

Sıcak alerjisi çoğu zaman güneş alerjisi ya da ter alerjisi ile karıştırılan bir durumdur. Bu üç farklı alerji türü birbirinden ayrı olsa da bazı durumlarda birbirini tetikleyebilir. Bunlar genellikle kişi sıcak havaya maruz kaldığında başlar.

İnsan vücudu aşırı sıcakla karşılaştığında savunma mekanizmasını devreye sokar ve bu durum ciltte bazı reaksiyonlara neden olur. En sık görülen belirtilerden biri de kaşıntıdır. Kaşıntıya bazen kızarıklık, hafif kabarıklık veya yanma hissi de eşlik edebilir.

Aşırı sıcaktan oluşan kaşıntı nedir?

Sıcaklarda oluşan kaşıntı vücudun sıcak havaya karşı geliştirdiği bir hassasiyet sonucu ortaya çıkar. Yaz aylarında herkes doğal olarak terleyebilir. Fakat buna dayanıklı olmayan kişilerde terleme cilde zarar verebilir. Çünkü vücut hem sıcakla hem de terle mücadele etmeye çalışır. Bu da ciltte kızarıklık, kabarcık ve kaşıntı gibi rahatsız edici belirtilere yol açabilir.

Bu belirtiler vücudun bir uyarı mekanizmasıdır. Bu kaşıntılar sadece sıcak havada değil yoğun egzersiz sonrasında da gelişebilir. Egzersizle beraber vücut ısısı yükseldiğinde alerjisi olan kişilerde kaşıntı, kızarıklık ve yanma hissi görülebilir. Sıcak havalarda kaşıntı ve benzeri şikayetler yaşayan kişilerin bu durumu önemsemeleri gerekir. Bu durumun sık tekrarlanması halinde ise mutlaka bir uzman doktora başvurulmalıdır.

Aşırı sıcaktan oluşan kaşıntı nasıl geçer?

Aşırı sıcaktan oluşan kaşıntıyı gidermek için şunlara dikkat edilmelidir:

1. Serinlemek ve güneşten kaçınmak

Kaşıntının temel sebebi vücut ısısının yükselmesidir. Bu nedenle mümkün olduğunca serin ortamlarda bulunmak ve doğrudan güneş ışığına maruz kalmamak gerekir. Güneşin en yoğun olduğu 11.00–16.00 saatleri arasında dışarı çıkmamaya özen gösterilmelidir.

2. Bol ve doğru sıvı tüketmek

Terleme nedeniyle vücutta su ve mineral kaybı olur. Bu da ciltte kuruluğa ve kaşıntının artmasına yol açabilir. Gün içerisinde bol su içmek cildin nem dengesini korumasına yardımcı olur. Gazlı içecekler ya da şekerli meyve suları yerine sade su tercih edilmelidir.

3. Doğru kıyafet seçimi yapmak

Sentetik kumaşlar teri hapsederek ciltte tahrişi artırabilir. Bu nedenle pamuklu, ince ve bol kıyafetler tercih etmek cildin nefes almasına yardımcı olur. Bilhassa açık renkli giysiler güneş ışığını daha az tuttuğu için daha serin hissettirir.

4. Ilık duş almak

Kaşıntıyı azaltmanın en etkili yollarından biri ılık duş almaktır. Çok sıcak su cildi kurutarak kaşıntıyı artırır. Çok soğuk ise damarları aniden büzerek diğer rahatsızlıklara yol açabilir. Bu nedenle ılık duş tercih edilmelidir.

5. Kaşımaktan kaçınmak

Kaşıntı hissi çoğu zaman kişiyi cildini aşırı kaşımaya yöneltir. Fakat aşırı kaşımak ciltte daha fazla tahrişe ve enfeksiyona yol açabilir. Kaşımak yerine cildi serinletici nemlendiriciler veya hekimin önerdiği losyonlar kullanılabilir. Bunlar arasında Aloe vera jeli, mentollü kremler ya da eczanelerde satılan kaşıntı giderici losyonlar rahatlama sağlayabilir.

6. Hafif ve dengeli beslenmek

Sıcak havalarda aşırı baharatlı ve yağlı yiyecekler terlemeyi artırabilir. Bu nedenle sebze ve meyve ağırlıklı hafif beslenmek genel sağlık açısından daha faydalıdır.

7. Egzersizi doğru zamanlarda yapmak

Bilindiği üzere spor yapmak oldukça sağlıklıdır. Fakat sıcak havalarda yoğun egzersiz yapılması vücut ısısını artırarak kaşıntıyı tetikleyebilir. Egzersizler sabah erken saatlerde veya akşam serinliğinde yapılmalıdır.

8. Doktor kontrolüne gitmek

Kaşıntının uzun süre geçmemesi durumunda mutlaka bir uzman doktora başvurmak gerekir. Çünkü bazı durumlarda bu kaşıntılar sadece sıcaktan olmayabilir. Kaşıntının pek çok nedeni olduğu gibi bunlar arasında alerjik ya da dermatolojik hastalıklar da yer alabilir.