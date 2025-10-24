HABER

Asırlık gelenek sürdürülüyor: Keremali Yaylası’ndan renkli dönüş şöleni

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde bir asırdır sürdürülen yayladan dönüş geleneği bu yıl da renkli görüntülerle yaşatıldı.

Asırlık gelenek sürdürülüyor: Keremali Yaylası’ndan renkli dönüş şöleni 1

Güzlek Mahallesi sakinleri, yaz aylarını geçirdikleri Keremali Yaylası’ndan rengarenk süslerle donattıkları hayvanlarıyla dönüşe geçti.

Asırlık gelenek sürdürülüyor: Keremali Yaylası’ndan renkli dönüş şöleni 2

Yaz mevsiminde hayvanlarını yaylada otlatan aileler, kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte dönüş hazırlıklarına başladı.

Asırlık gelenek sürdürülüyor: Keremali Yaylası’ndan renkli dönüş şöleni 3

Asırlık gelenek gereği, yayladan inerken hayvanlarını çanlar, kurdeleler ve renkli kumaşlarla süsleyen vatandaşlar, görsel bir şölen oluşturdu.

Asırlık gelenek sürdürülüyor: Keremali Yaylası’ndan renkli dönüş şöleni 4

Mahalle sakinleri, atalarından miras kalan bu kültürel değeri yaşatmanın gururunu yaşadıklarını belirterek, geleneğin her yıl aynı coşkuyla sürdürüldüğünü ifade etti. Süslenmiş hayvanlarla yapılan dönüş korteji ise ilgi çekti.

Asırlık gelenek sürdürülüyor: Keremali Yaylası'ndan renkli dönüş şöleni 5

