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Aşkale’de zincirleme trafik kazası

Erzurum’un Aşkale ilçesinde 1 tır, 1 kamyon ve 2 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.Edinilen bilgilere göre, kaza, Tepebaşı mevkiinde meydana geldi.

Aşkale’de zincirleme trafik kazası

Erzurum’un Aşkale ilçesinde 1 tır, 1 kamyon ve 2 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, kaza, Tepebaşı mevkiinde meydana geldi. Yağışın ardından kayganlaşan yolda sürücülerin direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu 1 tır, 1 kamyon ve 2 otomobil birbirine çarptı.

Kazada can kaybı yaşanmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine trafik, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle kısa süreliğine trafiğe kapanan yol, ekiplerin titiz çalışmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Aşkale’de zincirleme trafik kazası 5


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Erzurum
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