Asker harçlığı biriktirmek için gelmişti... Su kanalında feci ölüm

Olay, Tuzköy Mahallesi Çakırcan mevkiinde yaşandı. M.C.’nin kullandığı saman balyası taşıyan traktörün üzerinde bulunan 4 kişi, traktörün sallanması sonucunda Kızılırmak'a bağlı olan su kanalına düştü.

SUYA DÜŞEN ÜÇ KİŞİ KURTULDU, 20 YAŞINDAKİ GENÇ SUDA KAYBOLDU

Suya düşen 3 kişi kendi imkanları ile kurtulurken, M.A. (20) ise suyun içinde gözden kayboldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından sulama kanalında kaybolan M.A.'yı arama çalışması başlatıldı. Arama çalışmalarına Aksaray ve Kırşehir AFAD Sualtı Dalgıç Ekibi ile Yozgat, Niğde ve Kayseri'den de ekipler katıldı.

CANSIZ BEDENİNi AFAD EKİPLERİ BULDU

Su kanalı üzerinde bulunan su yükleme havuzunda dalgıçlar arama yaptı. Ancak gence rastlanılmadı. Dalgıç ekipler aramayı sonlandırdı. Kanal üzerinde botlar ile aramaya devam eden AFAD ekipleri gencin cansız bedenine, kanal üzerinde bulunan köprünün ayağında rastladı. AFAD ekipleri tarafından sudan çıkartılan gencin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

20 GÜN ÖNCE EVLENMİŞTİ, BİR HAFTA SONRA ASKERE GİDECEKTİ...

Şanlıurfa’dan tarım işçisi olarak Nevşehir’e gelen M.A.’nın 20 gün önce Gülşehir’de evlendiği öğrenilirken, bir hafta sora da Tokat’a askerlik için gideceği öğrenildi.

Olay sonrası traktör sürücüsü gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

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