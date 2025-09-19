HABER

Askere gitmek için gün sayan genç, geçirdiği kazada hayatını kaybetti

Antalya’nın Serik ilçesinde vatani görevini yapmak için askere gitmeye hazırlanan 20 yaşındaki genç evine 100 metre kala geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

Serik ilçesi Kökez Mahallesinde meydana gelen kazada Osman Al’ın kullandığı motosiklet ile sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen kamyonet çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü yola savrulurken, kazaya karışan kamyonet sürücüsü ise durmadan yoluna devam ederek olay yerinden kaçtı. Kazayı görenlerin ihbarı 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı ile olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan motosiklet sürücüsü Osman Al, (20), yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Evine 100 metre kala kaza geçirdi
Motosiklet sürücüsü genç kazanın ardından kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza sonrası olay yerinden kaçan kamyonet sürücüsünün ve aracın bulunması için polis ekipleri çalışma başlattı. Evine 100 metre kala geçirdiği kazada hayatını kaybeden Osman Al’ın askere gitmek için gün saydığı öğrenildi. Al’ın cansız bedeni, otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderilirken, kazayla ilgili inceleme devam ediyor.
Öte yandan, evine giderken geçirdiği kazada hayatını kaybeden motosiklet sürücüsü Osman Al’ın kazadan sadece birkaç dakika önce yoldan geçiş anına ait görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı.

