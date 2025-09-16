HABER

Askeri bilgi sızdırma, uyuşturucu sevkiyatı ve rüşvet! Aralarında binbaşı, yüzbaşı ve ast subay da var... Baronlarla anlaştılar, para PKK'ya aktı

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde İlçe Jandarmasında görevli olan binbaşı, yüzbaşı ve astsubay uyuşturucu baronlarıyla anlaştı. PKK’ya finans sağlayan uyuşturucu tacirlerine askeri bilgi sızdırarak, rüşvet aldığı belirlenen çete üyelerine 20’şer yıl hapis istendi. Binbaşının bir uyuşturucu baronundan 1 milyon dolar, köylülerden ise 3 milyon lira aldığı tespit edildi. Başka bir uyuşturucu baronunun ise jandarmaya kayıtsız girip çıktığı ortaya çıktı. İşte tüm detaylar...

Melih Kadir Yılmaz

'Pes' dedirten olayın adresi Diyarbakır Lice oldu. İlçe Jandarma Komutanları Binbaşı Ç.S., Yüzbaşı S.O. ve Astsubay H.U.'nun uyuşturucu baronlarıyla iş yaptıkları ve operasyonları engellediği iddia edildi.

24 SANIK HAKKINDA İDDİANAME HAZIRLANDI

Bu iddiaların ardından Binbaşı Ç.S., Yüzbaşı S.O. ve Astsubay H.U.'nun aralarında bulunduğu 24 sanık hakkında iddianame hazırlandı.

Askeri bilgi sızdırma, uyuşturucu sevkiyatı ve rüşvet! Aralarında binbaşı, yüzbaşı ve ast subay da var... Baronlarla anlaştılar, para PKK ya aktı 1
(Binbaşı Ç.S.)

UYUŞTURUCU BARONUNDAN 1 MİLYON DOLAR, KÖYLÜLERDEN 3 MİLYON LİRA ALINMIŞ

Sözcü'den Özgür Cebe'nin haberine göre hazırlanan iddianamede sanıklar hakkında 20'şer yıl hapis cezası istendi. İddianamede Binbaşı Ç.S.'nin uyuşturucu baronu Şerafettin Altuntop’tan 1 milyon dolar, köylülerden 3 milyon lira aldığı; tayini çıkmasına rağmen raporla ilçede kalıp uyuşturucu ekimine göz yumduğu belirtildi.

"TARLA VARSA KAFANIZI ÇEVİRİN"

Gizli tanıklar ifadesinde, uyuşturucu baronu Altuntop'un köylülere "Binabaşının sözü benim sözüm" dediğini aktardı. Öte yandan Yüzbaşı S.O.'nun astlarına "Tarla varsa kafanızı çevirin" dediği tape’lere girdi. Ayrıca 20 bin doların kuyumcuya bırakıldığı, 65 bin doların ise hasat sonrası verildiği tespit edildi.

UYUŞTURUCU BARONU JANDARMAYA KAYITSIZ GİRİP ÇIKMIŞ

Yine uyuşturucu baronlarından olan Askeri Kaya ile Binbaşı Ç.S.'nin Ankara’da şifreli hesap görüşmeleri yaptığı belirlendi. Yüzbaşı S.O.'nun Askeri Kaya’yla buluşup 6 saat boyunca görüştüğü, Kaya’nın Jandarma’ya kayıtsız girip çıktığı tespit edildi.

Askeri bilgi sızdırma, uyuşturucu sevkiyatı ve rüşvet! Aralarında binbaşı, yüzbaşı ve ast subay da var... Baronlarla anlaştılar, para PKK ya aktı 2
(Öldürülen eski korucu Yüksel Bayrak)

ASKERİ BİLGİLERİ SIZDIRIP, UYUŞTURUCU SEVKİYATLARINI ORGANİZE ETMİŞLER

Öte yandan dosya kapsamında ifade veren eski korucu Yüksel Bayrak, mahkeme süreci başlamadan bir süre önce suikaste kurban gitti. Bayrak, ensesine tek kurşun sıkılarak öldürüldü. Tespit edilen 12 olayda binbaşı Ç.S. yönetimindeki çünük çetesinin milyonlarca lira haksız kazanç elde ettiği, askeri bilgileri sızdırdığı ve uyuşturucu sevkiyatlarını organize ettikleri ortaya kondu.

EŞİNİN YEĞENİ TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ: "HALAMA KÖTÜ DAVRANDIĞI İÇİN ÖLDÜRDÜM"

Uyuşturucu ticareti dosyasının tanığı eski korucu Yüksel Bayrak (51), iddianamenin kabul edilmesine 5 gün kala eşinin yeğeni olan 15 yaşındaki H.B., tarafından ensesine tek kurşun sıkılarak öldürüldü. Çocuk ifadesinde, "Halama kötü davrandığı için öldürdüm" demişti.

