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ASKİ, su sayaçlarının donma riskine karşı uyardı

17.03.2025 16:52
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Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, soğuk hava ve buzlanma nedeniyle su sayaçlarında meydana gelebilecek donma riskine karşı Başkentlileri uyardı ve alınması gereken önlemler hakkında bilgilendirdi.

ASKİ, su sayaçlarının donma riskine karşı uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 18-24 Mart 2025 tarihleri arasında Ankara'da soğuk havanın etkili olacağını açıklaması üzerine ASKİ Genel Müdürlüğü, Başkentlileri donma riskine karşı uyardı. ASKİ yetkilileri, sayaçların bulunduğu yerin hava cereyanına karşı korunması amacıyla açık bölümlerin kapatılmasını, kırık camların yenilenmesini önerdi.

ASKİ'den yapılan açıklamada, "Sayaçlar ve açıkta kalan su boruları izocam, cam yünü, bez parçası, talaş, boru kılıfı gibi maddelerle kapatılmalıdır. Sayaç yeri temiz, aydınlık ve rüzgâr almayacak şekilde düzenlenmelidir. Su sayacının donması hâlinde ise patlayan sayaçtan akan sudan dolayı diğer sayaçların donmasına engel olabilmek için vananın kapatılarak suyun kesilmesi gerekir" ifadelerine yer verildi.

Donan sayaçlara ateş veya sıcak su ile müdahale edilmemesi gerektiğinin de altını çizen yetkililer, bu durumda sayaçların bir daha kullanılamaz hâle geldiğine dikkat çekti. Abonelerden, sayacın donması, patlaması veya su akması durumunda derhâl vananın kapatılarak, yetkililere haber verilmesi istendi.
Konut ve iş yeri aboneleri başta olmak üzere site ve apartman yöneticilerinin, kış aylarında alması gereken önlemler ise şu şekilde:

Sayaçtan önceki ve sonraki bağlantı borularının dışı alüminyum, içi ise izocam malzemeli hazır koruma malzemesi ile kaplanmalı.

Sayaç ve tesisat boruları, pamuklu kumaş malzeme ile sayaç ekranının açık kalması sağlanacak şekilde sarılmalı.

Müstakil bahçe evi, gecekondu, dubleks, villa gibi konut ya da iş yerlerinde kuru talaş, kuru saman, parçalı strafor gibi malzemelerle yastık vazifesi görecek şekilde sayacın bulunduğu alanın kuru olması sağlanmalı (sayacın kuyu içerisinde olan yerleri de dahil).

Sayaç mahalli veya tesisat kesinlikle naylon türü bir malzeme ile korunmamalı (aksi hâlde sayacın ve sayaç mahallinin nemlenmesine ve sayacın patlamasına neden olmaktadır).

Sayaç odaları, kolektör ve katlardaki sayaç şaftlarında bulunan sayaçlar, rüzgâr veya soğuk olan açık alanlarda bulunmamalı.

Sayaç odaları veya müstakil katlarda olan sayaç yerlerinde kesinlikle aydınlatma olmalı.

Sayaç arızalarında müdahale ve patlak anında ekiplerin hareket alanı ve suyun gideri mutlaka olmalıdır.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
ASKİ mgm
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