ASKOM toplantısı Düzce’de gerçekleştirildi

Sağlık Bakanlığı’nın her ay düzenli olarak gerçekleştirdiği Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon toplantısına bu sefer Düzce’nin ev sahipliğinde yapıldı.

Düzce İl Sağlık Müdürlüğü, Sağlık Hizmetleri Başkanlığı tarafından koordine edilen Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Merkezi (ASKOM) 14. bölge 16. toplantısı Düzce’de gerçekleştirildi. Bölgeye dahil olan kurum ve kuruluşların katılım sağladığı toplantıda katılımcılara genel bilgilendirmeler ve acil sağlık hizmetleri ile ilgili detaylar paylaşıldı.

(İHA)

Düzce
