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Aslan saldırısına uğrayan çiftçi o anları anlattı! Doktor kendini tutamayıp 'Tam Kara Murat' dedi

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Türkiye dün sıra dışı bir olaya tanıklık etti. Hayvan Parkı'ndan kaçan bir aslan uyuyan bir çiftçiye saldırdı. Çiftçi bugün yaşadığı aslan saldırısını anlattı. Isırıldığını ve kendini nasıl savunduğunu anlatan çiftçi için Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, "Tam Kara Murat" ifadelerini kullandı.

Antalya'da hayvan parkında kafesten kaçan aslanın saldırısı sonucu yaralanan çiftçi Süleyman Kır'ın tedavisi devam ediyor. Kır'ı ziyaret eden Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, sağlık durumunun iyi olduğunu ve birkaç gün içerisinde taburcu edileceğini söyledi.

Aslan saldırısına uğrayan çiftçi o anları anlattı! Doktor kendini tutamayıp Tam Kara Murat dedi 1

UYURKEN ASLAN SALDIRISINA UĞRADI

Manavgat ilçesinde dün gece saatlerinde Ilıca Mahallesi D-400 kara yolu üzerindeki hayvan parkında bulunan Zeus isimli erkek aslan kafesinden kaçmış, durumun yetkililere haber verilmesi üzerine bölgede arama çalışması başlatılmıştı. Bu esnada aslan Zeus, kaçtığı parka 800 metre mesafedeki bir fıstık bahçesinde uyumakta olan Süleyman Kır isimli çiftçiye saldırmıştı. Aslan'ın saldırısı sonucu vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Kır, önce Manavgat Devlet Hastanesine, ardından da Akdeniz Üniversitesi'ne kaldırıldı.

Aslan saldırısına uğrayan çiftçi o anları anlattı! Doktor kendini tutamayıp Tam Kara Murat dedi 2

"BOĞUŞTUK, ISIYORDU"

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, hastanede tedavisi devam eden çiftçi Süleyman Kır'ı ziyaret ederek durumu hakkında bilgi aldı. Geçmiş olsun dileklerini ileten Özkan'a yaşadıklarını anlatan Kır, "Sabaha karşı sivrisinek, haşereler vardı. Üzerimize battaniyeyi çektik. Hanım ‘Süleyman ayağımın ucuna bir şey değdi bir bak' dedi. Kafamı battaniyeden bir kaldırdım, kaldırmamla birlikte üzerime çöktü. Boğuştuk. Isırıyordu. Can havliyle ben de boğazına sarıldım. Etrafa bağırdım, hayvan boynundan tutunca 10 metre ileri gitti. Boynunu sıkmasam o beni gırtlaklayacaktı" dedi.

Aslan saldırısına uğrayan çiftçi o anları anlattı! Doktor kendini tutamayıp Tam Kara Murat dedi 3

"TAM KARA MURAT"

Rektör Özkan da Süleyman Kır'ın aslanla yaptığı mücadeleye "Tam Kara Murat" diyerek esprili karşılık verdi.

Aslan saldırısına uğrayan çiftçi o anları anlattı! Doktor kendini tutamayıp Tam Kara Murat dedi 4

"CİDDİ BİR MÜCADELE SERGİLEMİŞ"

Ziyaret sonrası Süleyman Kır'ın sağlık durumu hakkında bilgi veren ve durumunun gayet iyi olduğunu belirten Özkan, "Bize olay Süleyman Bey gelmeden aksetti. Bir aslan ısırığı vakası olduğu bilgisi ulaştı bize. Biz Süleyman Bey'in gelmeden bize geleceğini öngörmüştük aslına bakarsanız. Bu ikinci vakamız biliyorsunuz. Aslında bu da çok hoş bir şey değil ama aslında merkezi olduk diyebilirim. Ama çok şanslı ki aslanla mücadelesinde Süleyman Bey kazanmış. Ciddi sıyrıkları ve yaraları vardı. Ama hayati organlarını yaralanmamıştı. Kendisiyle konuştuğumda çok ciddi bir mücadele sergilediğini, aslanın boğazına yapıştığını, ondan sonra kaçtığını ifade etti. Sonuç olarak ciddi bir sadaka vermişti. Onun karşılığını aldı" ifadelerini kullandı.

Aslan saldırısına uğrayan çiftçi o anları anlattı! Doktor kendini tutamayıp Tam Kara Murat dedi 5

"BU ANLAMDA ŞANSLI"

Kır'ın 2 kulağında ciddi yaralar olduğunu söyleyen Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, "Kulağındaki yaralar onarıldı. Vücudunun birkaç yerinde, karnında ve bacaklarında yaraları var. Ancak boynunda bir tam olmayan bir kırık mevcut. O anlamda da boynunda şu anda bir poları var, bir süre takip edilecek. Ameliyatlık değil, bir miktar daha gitse felç kalabilirdi. Ya da yüzündeki yaraları hemen gözünün üstünde bitmiş. O pençeler eğer gözüne gelmiş olsa gözünü kaybedebilirdi. Bu anlamda şanslıymış. Şu anda enfeksiyon tedavisi devam ediyor. Bir süre daha takip edilecek. Ama muhtemelen birkaç gün içinde sağ sağlıklı evine göndereceğimizi umut ediyorum" şeklinde konuştu.

07 Temmuz 2025
07 Temmuz 2025

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"BİRÇOK İNSAN TEHLİKEYE DÜŞEBİLİRDİ"

Kır'ın psikolojik olarak da çok iyi olduğunun altını çizen Özkan, "Koparmaya çok az kalmış aslında ama ona müdahale ettik. Şu anda kulakları sağlam. Muhtemelen hafta sonuna doğru çok ciddi bir komplikasyon olmazsa göndeririz. Kuduz ve boyun kırığı açısından şu anda takibi gerekecek. Herhalde hafta sonu ya da hafta başı gibi taburcu etmeyi planlıyoruz. Çok şanslıymış, aslan saldırısı Türkiye'de hiç beklenen bir şey değil. Tabii ki yani hiç olağan bir şey değil. Bu ikinci olay, sonuçta birçok insan orada çocuklar var. Birçok insan tehlikeye düşebilirdi. Ama umuyorum bir daha böyle bir şey olmaz. Çünkü bir dahaki sefere bu kadar şanslı olunamayabilir. Psikolojik olarak durumunda, Kara Murat dedik biz kendi aramızda. Çok cesurdu. Daha önce çobanlık da yapmış. Hakikaten doğayla ve hayvanlarla mücadeleyi bilen bir insan olduğu için bence mücadeleyi kazanmış" dedi.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
antalya Manavgat aslan
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