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Aşure günü ne zaman? Aşure günü ne zaman başlar ve biter?

Diyanet’in dini günler kapsamında yayımladığı takvim incelendiğinde Muharrem ayının 10. günü aşure zamanını ifade eder. Aşure günü hem dini hem de kültürel anlamda önemli kabul edilen bir gündür. Bu günde aşureler pişirilirken günün anlam ve önemi için oruç ibadeti de yerine getirilir. Her sene pek çok insan tarafından ilgiyle karşılanan aşure gününün ne zaman olduğu merak edilmektedir. Peki, Aşure günü ne zaman?

Aşure günü ne zaman? Aşure günü ne zaman başlar ve biter?
Defne Vera Şahin

İslami toplumlarda önemli bir gün olarak kabul edilen Aşure Günü, paylaşma, dayanışma ve bereketin simgesi olarak açıklanabilir. Aşure Günü'nde, Aşure tatlısı pişirilerek komşularla ve ihtiyaç sahipleriyle paylaşılır. Dini önemine bakıldığında pek çok peygamberin başına gelen önemli olaylar bu günde yaşanmıştır. Bilhassa bu gibi nedenlerle Aşure gününün ne zaman olduğu araştırılır.

Aşure günü ne demek?

Aşure günü, her yıl Hicri takvimin Muharrem ayının onuncu gününe denk gelir. İslam tarihi incelendiğinde birçok önemli olayı içinde barındıran kutsal bir gün olarak kabul edilir. Bu gün, Hz. Nuh’un gemisinin tufandan kurtulması, Hz. İbrahim’in ateşten korunması, Hz. Yakup’un oğlu Hz. Yusuf’a kavuşması gibi dini anlamda mucizevi olaylarla anılır. Bununla beraber Hz. Hüseyin’in Kerbela’da şehit olmasıyla da hüzünlü bir hikayesi bulunur.

İslam dininin peygamberi Hz. Muhammed; “Her kim aşure gününü ihya ederse aşure gününü diriltir, gününde ve gecesinde ibadetle meşgul olursa Allah-u Teala dilediği gibi onu yaşatır ve diriltir” buyurmuştur. Bununla beraber “Ramazan orucundan sonra en faziletli oruç, Allah’ın değer verdiği ay olan Muharrem ayında tutulan aşure orucudur” şeklinde ifade ederek Hz. Peygamber aşure günü oruçlarını icra etmiştir.

Bu sebeple İslam’a inanan kişiler bu günü ibadet, dua ve tövbe ile geçirirler. Müslümanların manevi arınmayı yoğun bir şekilde yaşadığı zaman dilimlerinden biridir. Aşure Günü’nde sadaka vermek, komşularla paylaşmak ve Kur’an-ı Kerim okumak oldukça hayırlı kabul edilen ameller arasında yer alır.

Aşure günü ne zaman başlar ve biter?

Aşure Günü geri sayımıyla beraber hangi güne geldiği de sıklıkla merak edilir. Bu kapsamda aşure günü hangi ay sorusuna yanıt aranır. Aşure günü Hicri takvimin ilk ayı olarak bilinen Muharrem ayının 10. Günü olarak kabul edilir. Miladi takvime uyarlandığında ise bu zaman dilimi her sene değişiklik gösterir. 2025 yılı için Muharrem ayı merak edildiğinde 26 Haziran 2025 Perşembe günü başladığı söylenebilir. Dolayısıyla 2025 yılında yaşanacak olan Aşure Günü, Diyanet takvimine göre 5 Temmuz Cumartesi gününe denk gelir.

Aşure Günü'nün özel bir bitiş saati olmamakla beraber Muharrem ayının onuncu günü boyunca bu kutsal günün anlamı sebebiyle ibadetler yerine getirilir. Bu ay boyunca aşure pişirilip dağıtılabilir.

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