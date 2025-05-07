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Asya artık diken üstünde! Hindistan Pakistan savaşı başladı: Can kaybı artıyor... 'En çok camiler hedef alındı'

Dünya dün gece yeni bir dönemece girdi. Hindistan'ın Pakistan'a füze atması sonucu savaş resmen başlamış oldu. Pakistan karşılık vereceğini duyurdu. Can kaybı ise her geçen saat daha da artıyor. Şu ana kadar 26 can kaybı yaşanırken 46 kişi de yaralandı. Pakistan en çok camilerin hedef alındığını duyurdu. Öte yandan iki ülkenin nükleer güç olması dünyayı daha da endişelendirdi.

Asya artık diken üstünde! Hindistan Pakistan savaşı başladı: Can kaybı artıyor... 'En çok camiler hedef alındı'
Ufuk Dağ

Dünya artık Hindistan-Pakistan savaşını konuşuyor. Komşu ülkeler arasındaki gerilimin bulunduğu coğrafyada büyümesi bir diğer korkulardan. Can kayıpları artarak devam ederken Pakistan'da eğitime ara verildi. Hindistan'a ait bazı savaş uçaklarının düşürüldüğü duyuruldu. Pakistan ordusundan yapılan açıklamada, Hindistan’ın gerçekleştirdiği saldırılarda ölü sayısının 8’e, yaralı sayısının 35’e yükseldiği bildirilmişti. Can kaybı son olarak 26'ya yükseldi, 46 kişi de yaralandı.

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NÜKLEER DETAYI

Uzun süredir gerilim yaşayan iki ülke bu kez resmen savaşa girdi. Pakistan Ordusu'nun 172 nükleer savaş başlığına sahip olduğu bilinirken Hindistan'ın 170 nükleer savaş başlığı bulunuyor.

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BİLANÇO GİTTİKÇE AĞIRLAŞIYOR

Hindistan’ın Pakistan'ın Bahwalpur, Muzaffarabad ve Kotli bölgelerine düzenlediği füze saldırıları bölgede tansiyonu yükseltirken, yaşanan askeri gerilimin bilançosu ağırlaştı. Pakistan ordusuna bağlı Servisler Arası Halkla İlişkiler Birimi (ISPR) Direktörü Korgeneral Ahmed Şerif Chaudhry, Hindistan’ın gerçekleştirdiği saldırılarda ölü sayısının 8’e, yaralı sayısının 35’e yükseldiğini açıkladı.

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CAMİLER VE YERLEŞİM YERLERİ ZARAR GÖRDÜ

Pakistan Hava Kuvvetleri’nin (PAF) Hindistan'a ait savaş uçaklarını düşürdüğü bilgisini paylaşan Chaudhry, "Hindistan Hava Kuvvetleri'ne ait 2 uçağın düşürüldüğü doğrulandı. Pakistan güçlerinin hem karada hem de havada çok sayıda hasara yol açtığına dair başka raporlar da var" açıklamasında bulundu. Hindistan’ın Pakistan’a 6 ayrı noktadan toplam 24 saldırı düzenlediğini ve hedef alınan tüm noktaların sivil yerleşim alanları olduğunu ifade eden Chaudhry, saldırılarda en çok camilerin hedef alındığını ve çevredeki yerleşim yerlerinin de ciddi hasar gördüğünü aktardı.

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"5 JET BİR İHA DÜŞÜRÜLDÜ"

Pakistan basınının güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberlere göre ise, Pakistan Hava Kuvvetleri’nin (PAF), Hindistan Hava Kuvvetleri’ne (IAF) ait 5 jet ile 1 insansız hava aracını (İHA) düşürdüğü iddia edildi. Ayrıca Pakistan tarafından gerçekleştirilen bir füze saldırısının iki ülke arasında fiili sınır görevi gören Kontrol Hattı’ndaki (LoC) bir Hint mevzisini yok ettiği aktarıldı.

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EĞİTİME ARA VERİLDİ

Başkent İslamabad'da yetkililer, kent genelinde okullarda ve üniversitelerde güvenlik endişeleri nedeniyle eğitime 1 gün ara verileceğini açıkladı.

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Pakistan'ın Pencap eyaleti Başbakanı Meryem Navaz Şerif ise X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kamu güvenliği nedeniyle Pencap'taki eğitim kurumları yarın kapalı kalacak." ifadesini kullandı.

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SON GÜNLERDE YAŞANANLAR GERİLİMİ TIRMANDIRDI

Pakistan ordusu, Hindistan’ın 3 bölgeden topraklarına füze saldırısı düzenlediğini duyurmuş, saldırıları doğrulayan Hindistan Silahlı Kuvvetleri operasyonun adının "Sindoor Operasyonu" olduğunu açıklamıştı. Yaşanan askeri gerginliğin Pakistan hükümetinin Hindistan'ın askeri operasyon başlatmayı planladığına dair "güvenilir istihbarat" alındığını açıklamasının ardından gelmesi dikkat çekmişti. 22 Nisan’da Hindistan'ın Cemmu Keşmir bölgesindeki Pahalgam'da bulunan turistik bir noktada gerçekleştirilen terör saldırısında 26 sivilin hayatını kaybetmesi Hindistan-Pakistan arasında gerilimi artırmıştı. Hindistan saldırıda Pakistan'ın rolü olduğunu iddia ederken, İslamabad yönetimi söz konusu iddiayı reddetmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Hindistan Pakistan savaş cami
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