At çiftliğinde panik: Yangına itfaiye müdahale etti

Yangın saat 16.00 sıralarında İnegöl'ün kırsal Deydinler mahallesinde faaliyet gösteren at binicilik kafesinin çocuk oyun alanında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Servis Hattı’na bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, yoğun çalışma sonrası yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangında can kaybı yaşanmazken, maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır