HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Atakum'da kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçti: 5 yaralı

Samsun’un Atakum ilçesinde kontrolden çıkarak karşı şeride geçen otomobilin diğer araçlara çarpması sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Atakum'da kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçti: 5 yaralı

Kaza, Denizevleri Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunun önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, U.Ç. (19) idaresindeki 55 AJV 948 plakalı otomobil, Atatürk Bulvarı üzerinden Karayolları istikametine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak karşı şeride geçti.

Atakum da kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçti: 5 yaralı 1

OTOMOBİL KARŞI ŞERİDE GEÇTİ: 5 YARALI

Karşı yönden gelen A.K.K. (22) yönetimindeki 55 BD 242 plakalı otomobille kafa kafaya çarpışan araç, ardından U.R. (45) idaresindeki 61 AHC 169 plakalı SUV araca çarptı.

Atakum da kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçti: 5 yaralı 2

Meydana gelen zincirleme trafik kazasında 55 AJV 948 plakalı otomobilde bulunan 4 kişi ile 55 BD 242 plakalı otomobildeki 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Atakum da kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçti: 5 yaralı 3

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Amasya’da lunaparkta korkunç kaza: 20 yaşındaki genç hayatını kaybettiAmasya’da lunaparkta korkunç kaza: 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Erik toplamak için çıktığı ağaçtan düşerek yaralandıErik toplamak için çıktığı ağaçtan düşerek yaralandı

Anahtar Kelimeler:
Samsun Atakum kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Hakan Bilecen, CHP'den istifa etmişti! Katılacağı partiyi açıkladı

Hakan Bilecen, CHP'den istifa etmişti! Katılacağı partiyi açıkladı

Barış Yarkadaş'tan çok konuşulacak iddia: "Bir parti daha mutlak butlanla karşı karşıya"

Barış Yarkadaş'tan çok konuşulacak iddia: "Bir parti daha mutlak butlanla karşı karşıya"

Arda Güler dünyayı solladı! En değerli orta saha oyuncusu oldu

Arda Güler dünyayı solladı! En değerli orta saha oyuncusu oldu

Taziyede ortalık fena karıştı! Yaka paça kavga çıktı

Taziyede ortalık fena karıştı! Yaka paça kavga çıktı

Kuyumcular Odası'ndan vatandaşa altın uyarısı

Kuyumcular Odası'ndan vatandaşa altın uyarısı

İndirim geldi, gece yarısı tabela değişti

İndirim geldi, gece yarısı tabela değişti

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.