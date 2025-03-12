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Atakum Devlet Hastanesi için ilk kazma vuruldu

12.03.2025 09:56
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Sağlık Bakanlığı'nın Samsun Şehir Hastanesi'nden sonra Samsun'daki en önemli sağlık yatırımlarından biri olan Atakum Devlet Hastanesi için ilk kazma vuruldu. İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa Uras, hastanenin 3 yıldan daha kısa süre içinde tamamlanacağını açıkladı.

Atakum Devlet Hastanesi için ilk kazma vuruldu

350 yataklı Atakum Devlet Hastanesi'nde inşaat çalışmaları başladı. 2,4 milyar TL'ye mal olması öngörülen hastane, 253 bin nüfuslu Atakum ilçesi ve çevresine hizmet verecek.

İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa Uras, hastanenin yapılacağı alanı ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Hastanenin 3 yıldan daha kısa süre içinde biteceğini belirten Uras, "Samsun’da Sağlık Bakanlığı’nın Şehir Hastanesi’nden sonra ikinci en büyük yatırımı Atakum Devlet Hastanesi'dir. Atakum Devlet Hastanesi 350 yatak, 76 bin metrekare kapalı alan sahip olacak. 350 yatak diyoruz ama bu rahatlıkla 450 -500 yatak kapasitesine ulaşabilecek büyüklükte bir hastane olacak. Yer tesliminde sonra şantiye alanı oluşturuldu ve şu anda firma tarafında zemin iyileştirme, fore kazık uygulamaları yapılıyor" dedi.

Atakum Devlet Hastanesi'nin uzun yıllardır Samsun ve Atakum halkı tarafından beklenen bir yatırım olduğunu söyleyen Uras,

"Hastanenin içinde bir hastanede olması gerek tüm donanımlar olacak. Yaklaşık 82 adet poliklinik alanı, 15 tane ameliyat masasının olduğu büyük bir ameliyathane, doğum salonu, görüntüleme merkezleri gibi tüm donanımsal yapısı olacak. Atakum ve bölge halkına çok daha kaliteli sağlık hizmeti sunacağız. Hastane deprem izolatörleri ile donatılacak. İhalede yapım süresi 900 gündür. 3 yıldan daha kısa sürede bitecek" diye konuştu.
Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Samsun
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