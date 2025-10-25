Atakum Devlet Hastanesi’nin yüzde 25’i tamamlandı

Sağlık yatırımları Samsun’da devam ediyor. Bu kapsamda Atakum’un Balaç Mahallesi’nde inşaatına devam edilen Atakum Devlet Hastanesi’nin fiziki gerçekleşme seviyesi yüzde 25’i geçti. 2 milyar 420 milyon TL sözleşme bedelli hastane 76 bin 296 metrekarelik arsa alanında 2027 yılının sonlarına doğru hizmete girmesi bekleniyor.

Atakum Devlet Hastanesi’nin yanı sıra 50 yatak kapasiteli, 566 milyon proje bedelli Alaçam-Yakakent Devlet Hastanesi’nin ikmal ihale sonrası inşaatı yüzde 63 seviyesini geçti ve yapımına devam ediliyor. Bu hastanelere ek olarak 1 milyar 649 milyon TL yapım bedelli 250 yatak kapasiteli Tekkeköy Devlet Hastanesi’nin yapım aşaması devam ederken, kentin en büyük sağlık yatırımı olan Samsun Şehir Hastanesi de geçici kabul aşamasında ve bu yıl sonuna kadar hizmete girmesi öngörülüyor.

Kaynak: İHA