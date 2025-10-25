HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Atakum Devlet Hastanesi’nin yüzde 25’i tamamlandı

Samsun’da yapımı devam eden 250 yatak kapasiteli Atakum Devlet Hastanesi’nin yüzde 25’i tamamlandı. Sağlık yatırımları Samsun’da devam ediyor.

Atakum Devlet Hastanesi’nin yüzde 25’i tamamlandı

Sağlık yatırımları Samsun’da devam ediyor. Bu kapsamda Atakum’un Balaç Mahallesi’nde inşaatına devam edilen Atakum Devlet Hastanesi’nin fiziki gerçekleşme seviyesi yüzde 25’i geçti. 2 milyar 420 milyon TL sözleşme bedelli hastane 76 bin 296 metrekarelik arsa alanında 2027 yılının sonlarına doğru hizmete girmesi bekleniyor.

Atakum Devlet Hastanesi’nin yanı sıra 50 yatak kapasiteli, 566 milyon proje bedelli Alaçam-Yakakent Devlet Hastanesi’nin ikmal ihale sonrası inşaatı yüzde 63 seviyesini geçti ve yapımına devam ediliyor. Bu hastanelere ek olarak 1 milyar 649 milyon TL yapım bedelli 250 yatak kapasiteli Tekkeköy Devlet Hastanesi’nin yapım aşaması devam ederken, kentin en büyük sağlık yatırımı olan Samsun Şehir Hastanesi de geçici kabul aşamasında ve bu yıl sonuna kadar hizmete girmesi öngörülüyor.

Atakum Devlet Hastanesi’nin yüzde 25’i tamamlandı 1

Atakum Devlet Hastanesi’nin yüzde 25’i tamamlandı 2

Atakum Devlet Hastanesi’nin yüzde 25’i tamamlandı 3

Kaynak: İHABu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Samsun'da kahreden ölüm! 13 yaşındaki Asaf kaza kurbanıSamsun'da kahreden ölüm! 13 yaşındaki Asaf kaza kurbanı
Sanatın kalbi bu kez Ege’de atıyorSanatın kalbi bu kez Ege’de atıyor

Anahtar Kelimeler:
Atakum hastane
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump "Kara harekatı yakında" demişti! Dünyanın en büyük uçak gemisini gönderiyorlar

Trump "Kara harekatı yakında" demişti! Dünyanın en büyük uçak gemisini gönderiyorlar

İzmir'de aile katliamı! Tabancayla öldürülmüş halde bulundular

İzmir'de aile katliamı! Tabancayla öldürülmüş halde bulundular

Süper Lig'de herkesin konuştuğu maç! 4 gol, 3 iptal, 1 kırmızı...

Süper Lig'de herkesin konuştuğu maç! 4 gol, 3 iptal, 1 kırmızı...

Ayşe Barım hakkındaki tutuklama kararı kaldırıldı

Ayşe Barım hakkındaki tutuklama kararı kaldırıldı

Bakan Kurum: "Bu konutlar 3 yıllığına kiralanacak"

Bakan Kurum: "Bu konutlar 3 yıllığına kiralanacak"

Alman otomotiv devi bir devri kapatıyor!

Alman otomotiv devi bir devri kapatıyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.