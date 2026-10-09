Ataşehir Belediyesi AK Parti'ye mi geçiyor? Seçime saatler kala istifa etti, tablo değişti

Ataşehir Belediye Başkanvekilliği seçimi öncesi kritik bir gelişme yaşandı. Ataşehir Belediye Meclisi'nin ekim ayı toplantısının birinci birleşiminde CHP'li Meclis Üyesi Ekrem Köse'nin partisinden istifa ettiği duyuruldu.

YOLUNA BAĞIMSIZ DEVAM EDECEK

Köse, Ataşehir Belediye Meclis Başkanlığı'na sunduğu dilekçesinde, bundan sonraki süreçte görevine bağımsız olarak devam etme kararı aldığını bildirdi.

Belediye Meclisi'nin ekim ayı toplantılarının birinci oturumu, Meclis 1. Başkanvekili Tülay Uçar başkanlığında belediyenin salonunda yapıldı.

Uçar, Meclis'te bir bilgilendirme yapılacağını belirterek, bunun için divan katibi Seher Gülay'a söz verdi.Gülay tarafından okunan bilgilendirmede, "Ataşehir Belediye Meclis Başkanlığına, 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilen Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonucunda CHP listesinden Ataşehir Belediyesi Meclis Üyesi olarak seçildim. Bundan sonraki süreçte siyasi partisi üyeliğimden ayrılarak Ataşehir Belediyesi Meclis Üyeliğime bağımsız olarak devam etme kararı almış bulunmaktayım. Ekrem Köse." ifadeleri yer aldı.

DAHA ÖNCE 6 CHP'Lİ ÜYE AK PARTİ'YE KATILMIŞTI

Ataşehir Belediye Meclisi'nde daha önce CHP'li altı meclis üyesi AK Parti'ye katılmıştı.

AK Parti'ye geçen meclis üyeleri Oğuz Sarul, Sinan Emrah Yıldırım, Fatih Evliyaoğlu, Abdullah Aslan, Cengiz Kayayurt ve Mehmet Alver olmuştu.

BAŞKAN VE BAŞKANVEKİLİ TUTUKLANMIŞTI

Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in Nisan 2026'da tutuklanmasının ardından Başkanvekilliği seçimi yapılmış, seçimi Murat Güneş kazanmıştı. Güneş de geçtiğimiz pazartesi günü tutuklanmıştı.

SEÇİM TARİHİ: 10 EKİM YARIN

İstanbul Valiliği, Güneş'in tutuklanmasının ardından Ataşehir Belediye Başkanvekilliği seçiminin 10 Ekim'de yapılacağını duyurmuştu.

TABLO 1 FARKLA DEĞİŞTİ

Böylece CHP'nin üye sayısı 17'ye düşerken Cumhur İttifakı'nın üye sayısı 18 olarak gerçekleşti.

Kaynak: AA | Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır