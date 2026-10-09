HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika

Ataşehir Belediyesi AK Parti'ye mi geçiyor? Seçime saatler kala istifa etti, tablo değişti

Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel ve Belediye Başkanvekili seçilen Murat Güneş'in tutuklanmasının ardından gözler yarın yapılacak seçime çevrildi. Başkanvekilliği seçimine saatler kala gelen istifa haberiyle ilçe meclisindeki tablo 18'e 17 olarak değişti.

Ataşehir Belediyesi AK Parti'ye mi geçiyor? Seçime saatler kala istifa etti, tablo değişti

Ataşehir Belediye Başkanvekilliği seçimi öncesi kritik bir gelişme yaşandı. Ataşehir Belediye Meclisi'nin ekim ayı toplantısının birinci birleşiminde CHP'li Meclis Üyesi Ekrem Köse'nin partisinden istifa ettiği duyuruldu.

YOLUNA BAĞIMSIZ DEVAM EDECEK

Köse, Ataşehir Belediye Meclis Başkanlığı'na sunduğu dilekçesinde, bundan sonraki süreçte görevine bağımsız olarak devam etme kararı aldığını bildirdi.

Ataşehir Belediyesi AK Parti ye mi geçiyor? Seçime saatler kala istifa etti, tablo değişti 1

Belediye Meclisi'nin ekim ayı toplantılarının birinci oturumu, Meclis 1. Başkanvekili Tülay Uçar başkanlığında belediyenin salonunda yapıldı.

Uçar, Meclis'te bir bilgilendirme yapılacağını belirterek, bunun için divan katibi Seher Gülay'a söz verdi.Gülay tarafından okunan bilgilendirmede, "Ataşehir Belediye Meclis Başkanlığına, 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilen Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonucunda CHP listesinden Ataşehir Belediyesi Meclis Üyesi olarak seçildim. Bundan sonraki süreçte siyasi partisi üyeliğimden ayrılarak Ataşehir Belediyesi Meclis Üyeliğime bağımsız olarak devam etme kararı almış bulunmaktayım. Ekrem Köse." ifadeleri yer aldı.

DAHA ÖNCE 6 CHP'Lİ ÜYE AK PARTİ'YE KATILMIŞTI

Ataşehir Belediye Meclisi'nde daha önce CHP'li altı meclis üyesi AK Parti'ye katılmıştı.

AK Parti'ye geçen meclis üyeleri Oğuz Sarul, Sinan Emrah Yıldırım, Fatih Evliyaoğlu, Abdullah Aslan, Cengiz Kayayurt ve Mehmet Alver olmuştu.

BAŞKAN VE BAŞKANVEKİLİ TUTUKLANMIŞTI

Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in Nisan 2026'da tutuklanmasının ardından Başkanvekilliği seçimi yapılmış, seçimi Murat Güneş kazanmıştı. Güneş de geçtiğimiz pazartesi günü tutuklanmıştı.

Ataşehir Belediyesi AK Parti ye mi geçiyor? Seçime saatler kala istifa etti, tablo değişti 2

SEÇİM TARİHİ: 10 EKİM YARIN

İstanbul Valiliği, Güneş'in tutuklanmasının ardından Ataşehir Belediye Başkanvekilliği seçiminin 10 Ekim'de yapılacağını duyurmuştu.

TABLO 1 FARKLA DEĞİŞTİ

Böylece CHP'nin üye sayısı 17'ye düşerken Cumhur İttifakı'nın üye sayısı 18 olarak gerçekleşti.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Maltepe'de 25 saatlik bekleyiş sona erdi! Can kaybı 5'e yükseldiMaltepe'de 25 saatlik bekleyiş sona erdi! Can kaybı 5'e yükseldi
Trump'tan Elon Musk'a: "Günümüzün Thomas Edison’u"Trump'tan Elon Musk'a: "Günümüzün Thomas Edison’u"

Anahtar Kelimeler:
CHP Ataşehir Belediyesi
En Çok Okunan Haberler
Silahla vurulmuş halde bulunan vali yardımcısı hayatını kaybetti

Silahla vurulmuş halde bulunan vali yardımcısı hayatını kaybetti

İsmail Saymaz ve Murat Ağırel şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı! Şaban Sevinç'e gözaltı kararı

İsmail Saymaz ve Murat Ağırel şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı! Şaban Sevinç'e gözaltı kararı

Türk futbolunun köklü kulübü satılıyor mu? İşte masadaki isim

Türk futbolunun köklü kulübü satılıyor mu? İşte masadaki isim

Atilla Taş'ın acı günü! Kızı 14. kattan düşerek hayatını kaybetti

Atilla Taş'ın acı günü! Kızı 14. kattan düşerek hayatını kaybetti

Kredi kartında limitler sil baştan hesaplanacak!

Kredi kartında limitler sil baştan hesaplanacak!

Little Caesars ve Jumbo için devir kararı! Rekabet Kurumu onayladı

Little Caesars ve Jumbo için devir kararı! Rekabet Kurumu onayladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.