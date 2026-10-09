Maltepe'de 25 saatlik bekleyiş sona erdi! Can kaybı 5'e yükseldi

İstanbul Maltepe’de 7 katlı binanın 3 katında meydana gelen çökme faciayla sonuçlandı. Enkaz altında kalan 14 kişiden 10’u sağ kurtarılırken, hayatını kaybedenlerin sayısı 5’e yükseldi. Arama kurtarma ekiplerinin 25 saat süren çalışmaları sonucunda enkaz altında kalan son kişi 20 yaşındaki Zeynep İnan’ın da cansız bedenine ulaşıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında binanın mimarı ve şantiye şefi gözaltına alındı.

ENKAZ ALTINDA KALAN SON KİŞİ DE ÇIKARILDI

Arama kurtarma ekiplerinin 25 saat süren çalışmaları sonucunda enkaz altında kalan son kişi olan 20 yaşındaki Zeynep İnan çıkarıldı. İnan’ın enkazdan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildiği anlar böyle görüntülendi. Son kişinin de çıkarılmasıyla birlikte enkazdaki arama kurtarma çalışmalarında sona gelindi.

CAN KAYBI BEŞE YÜKSELDİ

İstanbul Valiliği, enkazda 14 kişi olduğu bildirdi. Arama kurtarma çalışmaları neticesinde 3'ü çocuk 10 kişi sağ çıkarıldı.

Valilik, iki kişinin cansız bedenine ulaşıldığını açıklamıştı. Hayatını kaybeden kişilerden birinin 5 diğerinin ise 24 yaşında olduğu öğrenildi.

Gece saatlerinde bir, saat 03.00 civarında bir ve sabaha karşı enkazdaki son kişinin cansız bedeni çıkarıldı. Faciada can kaybı 5'e yükseldi.

BİRİ AĞIR 5 YARALININ TEDAVİSİ SÜRÜYOR

İstanbul Valisi Davut Gül saat 23.00 itibariyle son durumu paylaştı.

İstanbul Valisi Davut Gül, "Hastanede 6 tane hemşehrimiz yatıyor. Birisi ağır olmak üzere diğer 5 tanesinin tedavileri devam ediyor. Hiçbir hemşehrimizin şu an itibarıyla hayati tehlikesi yok. Şu an bütün ekipler henüz ulaşamadığımız hemşehrimize ulaşmak için çalışıyorlar." dedi.

Gül, çalışmalar sırasında enkazın aşağıya doğru baskı yapmasını önlemek amacıyla maden ocaklarındakine benzer destek bariyerlerinin yerleştirildiğini anlattı.

Vali Gül, "Hastanede 6 tane hemşehrimiz yatıyor. Birisi ağır olmak üzere diğer 5 tanesinin tedavileri devam ediyor. Hiçbir hemşehrimizin şu an itibarıyla hayati tehlikesi yok." ifadelerini kullandı.

Binanın bodrum katından yükselen dumana ilişkin soruyu Gül, "Bodrum katta kumaş dükkanı olduğu için kumaşların yandığını düşünüyorum. Dolayısıyla o da için için yanıyor. İtfaiye de enkazdan dolayı müdahale edemediği için maalesef kendi içerisinde yanan bir yangınımız var." diye yanıtladı.

Gül, kentsel dönüşümün önemine dikkati çekerek, "Binamız yıkılmadan önce tedbirlerimizi almamız gerekiyor. Bu anlamda "Yarısı Sizden Yarısı Bizden" kampanyamız önemli bir kampanya. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız bunu koordine ediyor. 400 bine yakın bağımsız birim bundan istifade etti. Daha hızlı davranmamız lazım, kararsızlıkları ortadan kaldırmamız lazım." dedi.

ÇEVREDEKİ 3 BİNA BOŞALTILDI

Binanın çökmeyen 4 katı, çalışmaların sürdürüldüğü enkaza binen yükün hafifletilmesi ve yeni çökme riskinin ortadan kaldırılması için kontrollü şekilde yıkıldı.

Valilik, ayrıca enkazın çevresinde bulunan ve 55 vatandaşın yaşadığı 3 binanın tedbir amacıyla tahliye edildiğini duyurdu.

Afet Barınma Grubu tarafından barınma ihtiyacı bulunan vatandaşlar için 5 farklı otelde toplam 66 kişilik yer ayrıldığı belirtilerek, çöken binadan 8, tedbir amacıyla tahliye edilen diğer binalardan 36 olmak üzere toplam 44 kişinin konaklamasının sağlandığı kaydedildi.

İKİ GÖZALTI

Öte yandan çöken binaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Soruşturmada bir başsavcı vekili ve iki Cumhuriyet savcısı ile binanın planlaması, inşası ve tadilat süreçlerinde kamu görevlilerinin varsa ihmali, kusuru, sorumluluğunu tespit etmek için iki mülkiye müfettişi görevlendirildi.

Soruşturma kapsamında binanın mimarı Hasan Balcı ve şantiye şefi Mevlüt Okumuş gözaltına alındı. Apartmanın müteahhidi Dursun Baskıcı'nın 2016 yılında vefat ettiği belirlendi.