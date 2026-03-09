HABER

Ataşehir’de bir kamyon ters şeride girdi

Ataşehir’de yol istemek için sağa yanaşan bir kamyonet sürücüsü, aniden manevra yaparak ters şeride girdi. Sürücünün hem kendi canını hem de diğer sürücüleri tehlikeye attığı o anlar, bir araç kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, Ataşehir Turgut Özal Bulvarı üzerinde meydana geldi. Trafikte seyreden bir kamyonet sürücüsü, arkasındaki araçtan sağ şeride geçmek için yol istedi. Arkasındaki sürücünün yol vermesiyle sağa yanaşan kamyonet şoförü, bir anda şerit değiştirip ters yöne girdi. Hem kendi canını hem de diğer vatandaşların güvenliğini tehlikeye atan kamyonet şoförünün ters yöne girdiği o anlar, arkasındaki aracın kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde, sürücünün tepkilere aldırış etmeden ters istikamette ilerlediği görüldü.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

Ataşehir
