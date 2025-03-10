Ataşehir'de kadın ortalığı savaş alanına çevirdi! GBT yapan polis ve bekçilere tekme tokat saldırıp tehdit etti: Hepinizin yüzünü çektim, siz göreceksiniz

Olay, dün saat 12.25 sıralarında İçerenköy Mahallesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Caddesi’ndeki polis merkezi önünde meydana geldi.

GBT SIRASINDA SEVGİLİSİ BAĞIRIP GÖRÜNTÜ ALMAYA BAŞLADI

Edinilen bilgiye göre polis memurları şüphe üzerine Şevket Batuhan B.’nin GBT sorgusuyla üst aramasını yapmak istedi. O sırada şüphelinin sevgilisi Yağmur S., bağırmaya ve yaşananları cep telefonuyla kaydetmeye başladı.

BEKÇİ VE POLİSE SALDIRDI

Yağmur S.’ye bekçi E.Y. kayıt yapmaması yönünde uyarıda bulundu. Ancak uyarıları dikkate almayan kadın, bekçiye ve polise saldırdı.

"HEPİNİZİN YÜZÜNÜ ÇEKTİM, SİZ GÖRECEKSİNİZ"

Bekçi E.Y.'ye tekme atan kadın, bekçinin yüzüne tokat atarak gözlüğünü kırdı. Saldırgan tavırlarına devam eden Yağmur S. polis merkezindeki personeller yönelik 'Hepinizin yüzünü çektim, siz göreceksiniz' diyerek tehditlerde bulundu.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Olayın ardından Yağmur S. ile 'Uyuşturucu madde kullanmak' suçundan kaydı bulunan Şevket Batuhan B. gözaltına alındı. İki şüpheli ifadeleri alınarak 'Görevli memura mukavemet’, 'Kasten yaralama', 'Özel hayatın gizliliğini ihlal' ve 'Mala zarar verme' suçlarından adliyeye sevk edildi.

(DHA)

Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır