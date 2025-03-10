HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Ataşehir'de kadın ortalığı savaş alanına çevirdi! GBT yapan polis ve bekçilere tekme tokat saldırıp tehdit etti: Hepinizin yüzünü çektim, siz göreceksiniz

Ataşehir'de kadın ortalığı savaş alanına çevirdi! GBT yapan polis ve bekçilere tekme tokat saldırıp tehdit etti: Hepinizin yüzünü çektim, siz göreceksiniz

10.03.2025 11:30
İçerik devam ediyor
Önerilen Videolar
Yalova'da kadın girişimci evinde çalışanları tarafından vahşice öldürüldü

Yalova'da kadın girişimci evinde çalışanları tarafından vahşice öldürüldü

TUSAŞ saldırısında şehit edilen taksi şoförü son yolculuğuna uğurlandı

TUSAŞ saldırısında şehit edilen taksi şoförü son yolculuğuna uğurlandı

Yer: Bursa! Ayağını gazdan çekmeyi unutan sürücü saniye saniye güvenlik kamerasında... Çevredekiler korkuyla kaçıştı

Yer: Bursa! Ayağını gazdan çekmeyi unutan sürücü saniye saniye güvenlik kamerasında... Çevredekiler korkuyla kaçıştı

İçerik devam ediyor
10.03.2025 11:30
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ataşehir'de ekipler şüphe üzerine Şevket Batuhan B.'ye Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu ve üst araması yapmak istedi. Bu sırada yanında bulunan Yağmur S. ise bağırmaya ve yaşananları kayıt altına almaya başladı. Hızını alamayan kadın daha sonra bekçi ve polislere saldırdı. Yağmur S. bir bekçiye tekme ve tokat atarak bekçinin gözlüğünü kırdı. Öte yandan Yağmur S. görevli memurları "Hepinizin yüzünü çektim, siz göreceksiniz" diyerek tehdit etti. O anlar kameralara yansıdı.

Olay, dün saat 12.25 sıralarında İçerenköy Mahallesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Caddesi’ndeki polis merkezi önünde meydana geldi.

1

GBT SIRASINDA SEVGİLİSİ BAĞIRIP GÖRÜNTÜ ALMAYA BAŞLADI

Edinilen bilgiye göre polis memurları şüphe üzerine Şevket Batuhan B.’nin GBT sorgusuyla üst aramasını yapmak istedi. O sırada şüphelinin sevgilisi Yağmur S., bağırmaya ve yaşananları cep telefonuyla kaydetmeye başladı.

2

BEKÇİ VE POLİSE SALDIRDI

Yağmur S.’ye bekçi E.Y. kayıt yapmaması yönünde uyarıda bulundu. Ancak uyarıları dikkate almayan kadın, bekçiye ve polise saldırdı.

3

"HEPİNİZİN YÜZÜNÜ ÇEKTİM, SİZ GÖRECEKSİNİZ"

Bekçi E.Y.'ye tekme atan kadın, bekçinin yüzüne tokat atarak gözlüğünü kırdı. Saldırgan tavırlarına devam eden Yağmur S. polis merkezindeki personeller yönelik 'Hepinizin yüzünü çektim, siz göreceksiniz' diyerek tehditlerde bulundu.

7

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Olayın ardından Yağmur S. ile 'Uyuşturucu madde kullanmak' suçundan kaydı bulunan Şevket Batuhan B. gözaltına alındı. İki şüpheli ifadeleri alınarak 'Görevli memura mukavemet’, 'Kasten yaralama', 'Özel hayatın gizliliğini ihlal' ve 'Mala zarar verme' suçlarından adliyeye sevk edildi.

(DHA)

Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

Çalıştığı yerin merdiven boşluğuna düşüp hayatını kaybettiÇalıştığı yerin merdiven boşluğuna düşüp hayatını kaybetti
Trump’tan Grönland’a çağrı! "Parçamız olun"Trump’tan Grönland’a çağrı! "Parçamız olun"
Anahtar Kelimeler:
bekçi polis Ataşehir gbt Kadın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Skandal iddia! Son yazıştığı arkadaşı doğruladı

Skandal iddia! Son yazıştığı arkadaşı doğruladı

Şehitlik bir gecede ortadan kayboldu! Konya'daki ilginç olaya CHP'li vekilden sert tepki

Şehitlik bir gecede ortadan kayboldu! Konya'daki ilginç olaya CHP'li vekilden sert tepki

Tiryakileri üzen haberi duyurdu!

Tiryakileri üzen haberi duyurdu!

Rekabet Kurulu düğmeye bastı! BİM, ŞOK ve Migros'a soruşturma başlatıldı...

Rekabet Kurulu düğmeye bastı! BİM, ŞOK ve Migros'a soruşturma başlatıldı...

Deniz Baykal'ın müstehcen görüntülerini yayınlayan eski istihbaratçı yakalandı

Deniz Baykal'ın müstehcen görüntülerini yayınlayan eski istihbaratçı yakalandı

Kadın, GBT yapmak isteyen ekiplere tekme tokat saldırdı

Kadın, GBT yapmak isteyen ekiplere tekme tokat saldırdı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Faiz yok, 6 aya varan taksitlerle geri ödeniyor! İşte 50.000 TL nakit fırsatı

Faiz yok, 6 aya varan taksitlerle geri ödeniyor! İşte 50.000 TL nakit fırsatı

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.