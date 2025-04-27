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Ataşehir'de şiddetli rüzgarda uçan panolar vatandaşın üzerine düştü

Ataşehir’de tadilat için akaryakıt istasyonuna konulan panolar rüzgarın etkisiyle bir kişinin üzerine düştü. Hafif yaralanan vatandaş hastaneye kaldırıldı.

Ataşehir'de şiddetli rüzgarda uçan panolar vatandaşın üzerine düştü

Olay, Ataşehir Kayışdağı Mahallesi Dudullu Caddesi üzerinde tadilatta olan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. İddiaya göre, İstanbul’da etkili olan rüzgarın şiddetiyle akaryakıt istasyonuna konulan koruma panoları devrildi. Devrilen panolar bir vatandaşın üzerine düştü. Olayda kafasından yaralanan vatandaş ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Yaralının kafasına dikiş atıldığı öğrenildi. Zabıta ekipleri ise tadilatta olan akaryakıt istasyonunda inceleme başlattı.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ataşehir rüzgar
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