Ataşehir'de trafik kazası: 6 yaralı

Ataşehir'de alkollü olduğu iddia edilen sürücü, karşı şeride geçerek ters yönde seyreden başka bir araçla çarpıştı. Kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde İçerenköy Mahallesi Necmettin Erbakan Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, alkollü sürücünün kullandığı Mercedes marka otomobil, kontrolden çıkarak ters yöne girdi. Araç, karşı şeritten gelen 34 ADT 25 plakalı Mercedes marka otomobille çarpıştı.

KAZADA 6 KİŞİ YARALANDI

Kazada 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle cadde bir süre trafiğe kapatıldı. Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla kaldırılmasıyla cadde yeniden trafiğe açıldı.

