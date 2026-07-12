Atatürk Barajı’nda mahsur kalan kişi kurtarıldı

Edinilen bilgilere göre, kamp yapmak için Adana’dan Adıyaman’ın Kahta ilçesine bağlı Erikdere köyü yakınlarına gelen 48 yaşındaki Mehmet Yücel, yanında getirdiği şişme bot ile Atatürk Barajı’na açıldı. Bir süre sonra çıkan rüzgarın etkisiyle bot, baraj içerisinde kontrolsüz bir şekilde ilerlemeye devam etti. Botun rüzgardan dolayı sürüklenmesiyle Mehmet Yücel, kürek çekerek yakınlarda bulunan bir adacığa ulaşabildi. Adacığa sığınan Yücel, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. Olay yerine sağlık ekipleri, jandarma ekipleri ile Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis dalgıç ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis dalgıç ekipleri, bot ile Yücel’in yanına ulaştı. Mahsur kalan Mehmet Yücel, polis dalgıç ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu kurtarılarak kıyıya getirildi. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır