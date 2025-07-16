Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali nerede, nasıl gidilir? Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali adresi ve konumu

Aktif olduğğu dönemde dünya genelinde en yoğun 11. yolcu trafiğinin bulunduğu havalimanı olma özelliğine de sahip olan Atatürk Havalimanı, Türkiye genelindeki en yoğun hava trafiğine sahip olan havalimanı olmuştur. Aynı zamanda Avrupa genelindeki en önemli transit yolu havalimanları listesinde de yer almış olan Atatürk Havalimanı, 1985 yılının temmuz ayında bu ismi almıştır.

Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali nerede, nasıl gidilir?

Türkiye’de yaşanan ilk havacılık faaliyetleri 1911 yılında başlamıştır. Bu faaliyetler bugünkü adı ile Atatürk Havalimanı’nın yer aldığı arazi yakınlarında kurulmuş olan küçük bir meydan ve iki hangarda gerçekleştirilmiştir. Cumhuriyetin ilan edilmesinin hemen sonrasındaki süreçte 1925 yılında Türk Tayyare Cemiyeti kurulmuş ve böylece Türkiye’de sicil havacılık adına ilk adımlar atılmıştır.

Yeşilköy’de yer alan tesis 1933’e kadar askeri amaçlar doğrultusunda kullanılmıştır. Bu tarihten itibaren ise Amerika’dan alınmış olan iki uçakla sivil uçuşlar başlatılmıştır. Bir hangar ile hemen yanındaki bina sivil uçuşlara ayrılmıştır. Binanın üst katında ise bilet satış gişesi ve bekleme odası yapılmıştır.

Daha önce adı Yeşilköy Havalimanı olan Atatürk Havalimanı’nın ismi, 29 Temmuz 1985 tarihinde dönemin Cumhurbaşkanı olan Kenan Evren tarafından Atatürk Havalimanı olarak değiştirilmiştir. Ortalama olarak günlük binden fazla uçak tarafından kullanılmış olan Atatürk Havalimanı İstanbul’da yer almaktadır.

Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali adresi ve konumu nedir? Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali yol tarifi

Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali, İstanbul’un Avrupa Yakası’nda yer alan Bakırköy ilçesinde bulunmaktadır. Merkezi deniz kenarında olan Yeşilköy sınırları içinde bulunan havalimanı arazisi, kuzeyde D-100 Karayolu ile güneyde Marmara Denizi arasında sınırlandırılmış bir alandadır. İstanbul Atatürk Havalimanı’nın coğrafi koordinatları ise 40 derece 58’ 34’’ N, 28 derece 48’ 50’’ E olarak ifade edilmektedir.

2300 metrekarelik bir terminal sahasına sahip olan Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali adresi ise şu şekildedir:

Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali Özel Hangarlar Bölgesi, Yeşilköy Mah. Eski Halkalı Cad. No:25-29 34149 Bakırköy/İstanbul

Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali ulaşımı da oldukça kolaydır. Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali yol tarifi olarak Genel Havacılık Terminali'ne Metrobüs ile Beşyol durağında inerek 3 dakikalık bir yürüme ile ulaşılabilmektedir.

ATATÜRK HAVALİMANI GENEL HAVACILIK TERMİNALİ KONUMU İÇİN TIKLAYINIZ

1983 yılından bu yana Atatürk Havalimanı adı ile hizmet veren bu havalimanının geçmişi Türk havacılığı faaliyetleri açısından son derece önemli kabul edilmektedir.