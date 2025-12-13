HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Atatürk portresine tüküren kurye ile ilgili yeni gelişme!

İçerik devam ediyor

İstanbul Ümraniye'de sipariş götürdüğü bir binanın asansöründe Mustafa Kemal Atatürk'ün portresine tüküren ve yanında götüren kurye yakalandı. O anlar güvenlik kamerası tarafından tespit edildi.

Ümraniye'de, sipariş getirdiği sitenin asansöründeki, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün portresini çıkarıp tükürdüğü tespit edilen kurye, gözaltına alındı.

Atatürk portresine tüküren kurye ile ilgili yeni gelişme! 1

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 10 Aralık'ta, Çamlık Mahallesi'ndeki bir siteye gelen kuryenin asansörde asılı Atatürk'ün portresini yerinden çıkardıktan sonra tükürmesi ve yanında götürmesine ilişkin çalışma başlattı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ!

Güvenlik kameraları incelenerek, çalıştığı iş yeri tespit edilen şüpheli G.K. (28) Atakent'te gözaltına alındı.

Atatürk portresine tüküren kurye ile ilgili yeni gelişme! 2

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından "Atatürk aleyhine alenen hakaret" suçundan adliyeye sevk edildi.

Öte yandan olay güvenlik kamerasınca da kaydedildi.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Pendik sahilinde 100 metre arayla iki şüpheli ölüm!Pendik sahilinde 100 metre arayla iki şüpheli ölüm!
Sokak ortasında meydan dayağıSokak ortasında meydan dayağı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Kurye atatürk portre
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yer: Burdur! Gökyüzünde görünce panik oldular

Yer: Burdur! Gökyüzünde görünce panik oldular

Gecenin bir yarısında yayındaki spikere 'Ateş ediyorsun' mesajı atamaz

Gecenin bir yarısında yayındaki spikere 'Ateş ediyorsun' mesajı atamaz

Premier Lig'de yüzyılın çöküşü! İngiliz devi iflas bayrağını çekti: Tüm takım "kelepir" fiyata satılık

Premier Lig'de yüzyılın çöküşü! İngiliz devi iflas bayrağını çekti: Tüm takım "kelepir" fiyata satılık

Cinayet düğümünü çözecek itiraf geldi

Cinayet düğümünü çözecek itiraf geldi

Akaryakıtta yeniden tabela değişiyor! Motorine dev indirim

Akaryakıtta yeniden tabela değişiyor! Motorine dev indirim

HAK-İŞ'ten asgari ücret için açıklama geldi

HAK-İŞ'ten asgari ücret için açıklama geldi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.