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Atatürk'ün Düzce'ye gelişinin 92. yıl dönümünde köy çeşmesinden ayran akıtıldı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Düzce'ye gelişinin 92. yıl dönümü dolayısıyla, ayran içtiği Gümüşova ilçesi Selamlar köyünde tören düzenlendi.

Atatürk'ün Düzce'ye gelişinin 92. yıl dönümünde köy çeşmesinden ayran akıtıldı

Tören, Vali Mehmet Makas ve protokol üyelerinin Düzce Belediyesi Mehter Takımı eşliğindeki kortej yürüyüşüyle başladı.

Köy meydanına kadar yürüyen Vali Makas ve katılımcılar, Atatürk'ün burada ayran içmesinin anısına 200 yıllık çeşmeden akıtılan ayrandan içti.

Atatürk ün Düzce ye gelişinin 92. yıl dönümünde köy çeşmesinden ayran akıtıldı 1

Mehter takımının gösteri sunduğu programda konuşan Makas, Atatürk'ün 18 Temmuz 1934'te köyü ziyaret ettiğini belirterek, "Sizlerle tekrar o günü birlikte anmaktan müthiş keyif duyuyorum. Hakikaten güzel bir karşılama." dedi.

Konuşmaların ardından köydeki "Atatürk Müzesi" gezildi. Vali Makas, müzedeki ziyaret defterine duygu ve düşüncelerini yazdı.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Düzce
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