Atatürk'ün hiç gün yüzüne çıkmamış görüntüleri! Bakan Ersoy paylaştı

Doğukan Akbayır

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hiç gün yüzüne çıkmamış görüntüleriyle kutladı. Bakan Ersoy paylaşımında, "Kurtuluş Savaşımızın Başkumandanı, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, aziz şehit ve gazilerimizi rahmetle, minnetle, saygıyla yâd ediyorum." dedi.

Bakan Ersoy, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Sinema Genel Müdürlüğü arşivinden gün yüzüne çıkarılan ve ilk kez yayımlanan Mustafa Kemal Atatürk görüntüsünü kamuoyuyla paylaştı.

Atatürk ün hiç gün yüzüne çıkmamış görüntüleri! Bakan Ersoy paylaştı 1

"BU EŞSİZ GÖRÜNTÜYLE GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'Ü SAYGIYLA YAD EDİYORUM"

Bakan Ersoy mesajında şu ifadelere yer verdi:

“İstiklal ve istikbal mücadelemizin zaferle taçlanışının 103. yıl dönümünü tarifsiz bir gururla ve coşkuyla kutluyoruz.

30 Ağustos Zaferi’nin coşkusunu ve gururunu bir kez daha yaşarken, Sinema Genel Müdürlüğümüzün gün yüzüne çıkarttığı Mustafa Kemal Atatürk’ün ilk kez yayınlanan bu görüntü kaydını sizlerle paylaşmak istiyorum.

Atatürk ün hiç gün yüzüne çıkmamış görüntüleri! Bakan Ersoy paylaştı 2

1935 ya da 1936 yılında çekildiği düşünülen bu görüntüde Ulu Önder, Florya Deniz Köşkü’nde kendini karşılayan çocuklarla görülüyor.

Bu eşsiz görüntüyle, aziz milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı tebrik ediyor; Kurtuluş Savaşımızın Başkumandanı, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, aziz şehit ve gazilerimizi rahmetle, minnetle, saygıyla yâd ediyorum.”

