Atatürk'ün mirası Savarona, İstanbul Boğazı'nı selamlayacak! 7 savaş gemisiyle geçiş yapacak

TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi mirası Savarona yatı, TCG Anadolu ve 7 donanma gemisiyle birlikte 24 Ağustos'ta İstanbul Boğazı'nı selamlayacak.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde düzenlenen TEKNOFEST Mavi Vatan öncesinde TCG Savarona, TCG Anadolu ve TCG HIZIRREİS denizaltısının da aralarında bulunduğu toplam 7 gemi, İstanbul Boğazı'ndan geçiş yapacak.

SAVARONA BOĞAZ'I SELAMLAYACAK

Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi mirası Savarona ve TCG Anadolu, TEKNOFEST yarışmalarına katılan gençler, şehit çocukları ve sevgi evlerinden çocukları da ağırlayacak. Katılımcılar, hem millî donanmanın bir parçası olmanın gururunu yaşayacak hem de unutamayacakları bir gün geçirecek.

İSTANBUL BOĞAZI KIRMIZI-BEYAZ OLACAK

Türk Donanması'na ait en gözde gemilerin Boğaz geçişi 15.30-17.30 saatleri arasında yapılacak. Geçiş, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden başlayarak Sarıyer, Tarabya, Emirgan, Kanlıca, Rumeli Hisarı, Kandilli, Bebek, Ortaköy, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü rotasıyla devam edecek. Dolmabahçe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlanmasıyla sona erecek. 'Türk bayrağını al, gel' çağrısıyla duyurulan etkinlikte binlerce kişi İstanbul Boğazı kıyılarından geçişi izleyebilecek.

TEKNOFEST MAVİ VATAN TERSANEDE DEVAM EDECEK

TEKNOFEST Mavi Vatan etkinlikleri 30-31 Ağustos 2025 tarihlerinde İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda sürecek. Denizcilik ve su altı teknolojilerinin öne çıkacağı organizasyonda; İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması, Su Altı Roket Yarışması ve İnsansız Deniz Aracı Yarışması düzenlenecek. (DHA)

Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

