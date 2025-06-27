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Atatürk'ün Sivas'a gelişinin yıl dönümü törenle kutlandı

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Sivas'a ilk kez gelişinin 106'ncı yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Atatürk'ün Sivas'a gelişinin yıl dönümü törenle kutlandı

27 Haziran 1919 yılında Sivaslıların Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ilk karşıladığı yer olan İlk Adım Anıtı'nda tören düzenlendi. Törene Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, 5'inci Piyade Er Eğitim Tugay Komutanı Piyade Albay Cüneyt Mutlu, Belediye Başkanı Adem Uzun ve protokol üyeleri katıldı. Törende, anıta çelenk bırakılmasının ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

Vali Yılmaz Şimşek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele’yi başlatmak için çıktığı yolda ilk kez Sivas'a gelişini coşkuyla kutladıklarını belirterek, "Bazı şehirler vardır ki tarihin seyrini değiştirir. Coğrafyanın sessiz tanığı olmaktan çıkar, milletin kaderini yazan bir kahramana dönüşür. Sivas işte bu anlamda yalnızca bir şehir değil, Türk milletinin bağımsızlık destanının yazıldığı Cumhuriyetin filizlendiği önemli bir kenttir" dedi.

Folklor gösterisinin ardından programa katılanlar, İlk Adım Anıtı önünde hatıra fotoğrafı çektirdi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Sivas atatürk
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