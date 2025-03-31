Atatürk'ün tedavi günleri: Karlsbad'dayken bizzat kendi kaleme aldığı günlüğü belgeselleştirildi

Mustafa Kemal Atatürk’ün Karlsbad’da tedavi gördüğü sırada aldığı notlar, Polemik Medya ve Hakan Kılıç’ın yapımını üstlendiği belgesel ile Polemik Medya YouTube kanalında yayınlandı. Belgeselde Mustafa Kemal Atatürk’ün vizyonu, felsefesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş dönemi ve büyük başarıların tesadüfler eseri değil büyük emekler ve çabalarla gerçekleştiği ortaya koyuluyor.

BAĞIŞ: CUMHURİYETİN KURULUŞ FELSEFESİNİ GÖRÜYORUZ

Belgeselde konuşan ve belgesel projesinin hayata geçmesinde önemli katkıları bulunan eski Prag Büyükelçisi Egemen Bağış belgeselde Atatürk’ün notları için, “O anıları daha sonra incelediğimiz, okuduğumuz zaman aslında cumhuriyetin kuruluş felsefesinin o zamanlar kafasında şekillendirmeye başladığını görüyoruz” İfadelerini kullandı.

"O ANILARI MUTLAKA OKUMAK LAZIM"

Bağış, “Atatürk kadının Çek toplumunda rolünü gördüğü zaman Türkiye'de de kadınlarımızın daha aktif hale gelmesi için adımlar atılması gerektiğini, ileride eline güç geçtiğinde bunu yavaş yavaş değil, hızlı bir şekilde yapacağını o günden kaleme almış. Yani Atatürk'ün aslında Cumhuriyet'in kurulmasından sonra yaptığı devrimlerin, reformların büyük çoğunu çok öncesinden planladığını bu anılardan görebiliyoruz. O yüzden Atatürk'ün ve bugün dünyanın en güçlü ülkelerinden biri haline gelen kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş mayasını, kuruluş sırlarını anlamak için o anıları mutlaka okumak lazım” diye konuştu.

PERİNÇEK: KADINLARIN DEĞERİ UZUN UZUN YAZILIYOR

Atatürk’ün hatıralarında kaleme aldığı, ‘Her şeyi buraya yazmıyorum, benim geleceğe dair bazı planlarım var’ ifadelerine dikkat çeken Dr. Doğu Perinçek, “Karlsbad hatıralarında en dikkat çekici olan; Batı toplumunun modern, ileri, kadın erkek eşitliğine dönük özellikleri ve kadınların değeri uzun uzun yazılıyor. Türk kadının özlemlerinin mutlaka gerçekleşmesi gerektiğini, kadın özgür olmadan, eşit olmadan, modern bir toplumun kurulamayacağını hep vurguluyor. Burada çok önemli bir nokta daha var. Burada kaleme aldığı hatıralarında Mustafa Kemal Paşa yalnız eğitimle kadının özgürleşemeyeceğini, hayatta her alanda; laboratuvarda, üniversitede, ilim alanında, üretimde, çarşıda, pazarda, bütün bu alanlarda kadına inisiyatif verildiği zaman, modern bir toplumun kurulacağını söylüyor” dedi.

PROF. DR. ORTAYLI: KALDIĞI SÜRECE ORADAKİ ERKANLA ÇEŞİTLİ TEMASLARI DA OLUYOR

Belgeselde konuşan tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı ise “Avrupa'da bulduğu kitaplar mesela Karl Marx. Bunu okuduğunu Afet İnan Hoca söylemişti. Fransız İhtilali üzerine bir şeyler okuyor. Kaldığı sürece oradaki erkanla çeşitli temasları da oluyor” dedi.

ATATÜRK’ÜN KADIN-ERKEK EŞİTLİĞİ VE DİL DEVRİMİ ÜZERİNE DÜŞÜNCELERİ

Mustafa Kemal Atatürk’ün Karlsbard’da kaleme aldığı hatırlarında en dikkat çekici konulardan biri ise adın-erkek eşitliği, alfabe devrimi konusunda ve dil çalışmaları olması dikkat çekti. Atatürk’ün o dönem Almancasını geliştirmek için çalışmalar yaptığı da biliniyor.

Konu ile ilgili düşüncelerini dile getiren Emekli Korgeneral Alparslan Erdoğan, “Atatürk diyor ki, Almancayı yazmam çok iyiydi, ancak konuşma konusunda sıkıntım var. Onun için de bir hoca buluyor. Birinci hoca geliyor. Onun bilgisini beğenmiyor ve ikinci hocayı tutuyor. Kör bir kadın Fransızca öğretmeninden de Fransızca dersler alıyor. Kadın sonunda diyor ki, sizin hiçbir eğitime ihtiyacınız yok, siz normal yaşamınıza dönün” dedi.

Alparslan Erdoğan, “Bu bölgede bulunduğu süre içerisinde memleketin durumu nasıl düzeltilebilir? Toplum nasıl ileriye gidebilir? Bunları hep düşünüyor ve çevresindekilerle tartışıyor. Hatta bir tartışma esnasında Cemal Paşa'nın kardeşinin eşiyle konuşurken orada bir otelde dans eden kadınlı erkekli grubu görüyorlar. Kadın diyor ki acaba bizde de böyle bir şeyler olabilir mi? Atatürk de diyor ki, eğer bir yetkim olursa, ben bunları bir devrim şeklinde icra ederim” ifadelerini kullandı.

Belgeselin gördüğü ilginin ardından yapımını üstlenen Polemik Medya Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Kılıç ise “Belgeselin geçmişten günümüze Mustafa Kemal Atatürk’ün vizyonunu ve felsefesini, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş dönemini ve büyük başarıların tesadüfler eseri değil büyük emekler çabalarla gerçekleştiğini en iyi şekilde yansıtmaya çalıştık” dedi.

Belgeselde şu bilgilere yer verildi:

“Mustafa Kemal Atatürk son Padişah Vahdettin ile gittiği Almanya seyahatinden döndüğü sırada sol böbreğinden rahatsızlanmış ve yaklaşık 1 ay ağır geçirdiği rahatsızlık nedeni ile yataktan dahi çıkamamıştır. 1918 Mayıs ayında Atatürk’ün böbrek rahatsızlığı ilerlemeye başlamış ve Türkiye’de tedavisi mümkün olmadığı için arkadaşı Rasim Ferid’in de tavsiyesiyle yurt dışında tedavi görmeye karar verir. Atatürk ilk kez askeri lisedeyken sıtmaya yakalanmış ve ilave olarak görev yaptığı yerlerdeki olumsuz koşullardan dolayısıyla ömrü boyunca sürecek kronik böbrek rahatsızlığına yakalanarak sıkıntılı günler geçirmişti.

Karlsbad, Çek Cumhuriyeti’nde bulunan ve günümüz adıyla Karlovy Vary olarak bilinen turistik bir şehir. Bu şehir o dönem kaplıcalarıyla bilinen bir yer olmasından dolayı Mustafa Kemal Atatürk doktorlarında tavsiyeleri ile bu kaplıcalardan faydalanmak için 30 Haziran 1918 akşamı Viyana’da tedavi gördüğü sanatoryumdan ayrılarak Karlsbad’a doğru yola çıktı. Atatürk Karlsbad’a vardıktan sonra yerleştiği konuk evinden her gün 05:30’da ayrılarak kaplıcaların suyundan içti. Mustafa Kemal ileriye dönük önemli planlarını da kaldığı konuk evi binasında yapmıştır. Atatürk’ün kaldığı bu konukevinde hala adını taşıyan iki farklı tabela bulunuyor.”

(DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır