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Atatürk Üniversitesi'nden işfe’lena duası belgeseli: Kadim bir mirasın izinde...

22.03.2025 14:57
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Atatürk Üniversitesi, Erzurum kültürünün önemli bir parçası olan ve Ramazan aylarında Teravih namazı sonrası icra edilen İşfe’Lena duasını konu alan kapsamlı bir belgesel çalışması hazırladı. Bu belgesel, unutulmaya yüz tutmuş manevi mirası kayıt altına alarak gelecek nesillere aktarılmasını amaçlıyor. Detaylar haberimizde...

Atatürk Üniversitesi'nden işfe’lena duası belgeseli: Kadim bir mirasın izinde...

Atatürk Üniversitesi, Erzurum kültürünün önemli bir parçası olan ve Ramazan aylarında Teravih namazı sonrası icra edilen İşfe’Lena duasını konu alan özel bir belgesel hazırladı. Bu titiz çalışmayla, unutulmaya yüz tutmuş bu manevi miras kaydedilerek, gelecek nesillere aktarılması hedefleniyor. Belgesel, hem kültürel değerlerin korunmasına katkı sağlıyor hem de Erzurum'un zengin dini ve kültürel geçmişini gün yüzüne çıkarıyor.

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BELGESEL ÇEKİMLERİ İÇİN 10’DAN FAZLA FARKLI MEKÂNDA ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜLMÜŞ

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu’nun proje koordinatörlüğünü üstlendiği belgeselin yönetmenliğini İletişim Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Yusuf Yurdigül, konsept danışmanlığını ise İlahiyat Fakültesi Öğr. Gör. Mustafa Özfidan gerçekleştirdi. Çalışma kapsamında, alanında uzman 18 isim ve İşfe’Lena duasını seslendiren kişilerle röportajlar yapılarak bu geleneğin tarihçesi, anlamı ve toplum üzerindeki etkileri detaylı bir şekilde ele alındı. Ayrıca, belgeselin çekimleri için 10’dan fazla farklı mekânda çalışmalar yürütüldü.

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PROGRAM MUSİKİ KOROSUNUN İLAHİLERİYLE BAŞLADI

Üniversitenin ev sahipliğinde düzenlenen gala gösterimine Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu’nun yanı sıra, Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül, akademisyenler, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı. Program, Kur’an-ı Kerim tilaveti ve İlahiyat Fakültesi Musiki Korosunun ilahileriyle başladı.

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Rektör Hacımüftüoğlu: "Bu kültürel mirası korumak en büyük sorumluluğumuzdur"
Açılış konuşmasını yapan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Erzurum’a özgü bu manevi mirasa sahip çıkmanın önemine vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı: "Kültürel mirasımızın en derin ve anlamlı yansımalarından biri, ibadet hayatımıza sirayet etmiş geleneksel formlarımızdır. Camilerimizde yankılanan dualar, yüzyıllardır toplumsal birlikteliğimizin harcını oluşturmuştur. İşfe’Lena duası da, yalnızca bir ibadet formu değil, halkımızın hafızasında yer etmiş, şehrimizin kimliğine derinlik kazandırmış önemli bir değerdir. Ne yazık ki unutulma riskiyle karşı karşıya kalan bu kıymetli geleneği belgesel aracılığıyla kayıt altına almak, bizim için büyük bir sorumluluktu. Bu vesileyle, emeği geçen herkese teşekkür ediyor, bu kültürel mirasın hak ettiği ilgiyi görmesini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

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Program, belgeselin gösterimiyle devam etti ve emeği geçenlere plaket ve belge takdim edilmesiyle sona erdi. Atatürk Üniversitesi, bu değerli belgeselle birlikte, Erzurum’un kültürel hazinelerinden birini gelecek nesillere aktarma noktasında önemli bir adım atmış oldu.

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(İHA) Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Atatürk Üniversitesi Erzurum
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