Atça'da sezonun son deve güreşi gerçekleşti: 10 bin güreşsever katıldı

Sultanhisar'ın en büyük mahallesi olan Atça Mahallesi'nde düzenlenen 28. Ulusal Sultanhisar Atça Geleneksel Deve Güreşi Festivali vatandaşların yoğun katılımıyla tamamlandı. Atça Mahallesi'nde her yıl coşkuyla düzenlenen geleneksel deve güreşi sezonun da son güreşi olması nedeniyle güreşseverler tarafından büyük ilgi gördü. Ramazan Ayı'na rağmen güreş arenasını dolduran vatandaşlar 210 pehlivan devenin kıran kırana güreşlerini büyük bir heyecanla takip etti.

"GÜREŞLERİ DEVE GÜREŞİ SEVENLER DERNEĞİ DÜZENLEDİ"

Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya, "Festivallerimiz, kültürümüzü yaşatmanın ve geleneklerimizi gelecek nesillere aktarmanın en güzel yollarından biridir. Güreşleri Deve Güreşi Sevenler Derneği düzenledi. Biz de belediye olarak destek verdik. Bu yıl da geleneksel deve güreşi festivalimizi Atça Mahallemizde büyük bir coşku ve heyecanla gerçekleştirdik. Halkımızın büyük bir zevkle izlediği geleneksel Yörük Kültürümüzü yaşatmak adına Ege, Marmara ve Akdeniz Bölgelerinden getirilen 210 pehlivan deve güreşlere katıldı. Hemşehrilerimizle birlikte unutulmaz anlar yaşadığımıza inanıyorum. Katılan ve destek veren başta Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu olmak üzere herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

"TÜM VATANDAŞLARIMIZIN RAMAZANINI EN İÇTEN DİLEKLERİMLE KUTLUYORUM"

Emeği geçen herkese teşekkür eden ve halkın Ramazan Ayı'nı kutlayarak sözlerine başlayan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Yörük kültürümüzü gelecek nesillere aktarmak amacıyla bugün burada 28.'sini düzenlediğimiz deve güreşi şenliklerine Cumhuriyet Halk Partili Belediye ve İlçe Başkanlarımızla birlikte katıldık. Bu vesileyle de tüm vatandaşlarımızın Ramazanını en içten dileklerimle kutluyorum" diye konuştu.

İFTAR PROGRAMLARINA DAVET ETTİ

Tüm Aydın halkını büyükşehir belediyesi tarafından düzenlenen iftar programlarına davet eden başkan Çerçioğlu, "Geleneksel iftar sofralarımızda buluşmak üzere tüm halkımızı iftar sofralarımıza davet ediyoruz. Salı gününden itibaren ilk olarak Çine Belediyemiz'de tüm CHP'li belediye başkanlarımızla iftarda birlikte olacağız. Sonrasında da 17 ilçemizde düzenlediğimiz iftarlarımıza katılarak halkımızla birlikte olacağız" ifadelerini kullandı.

"BELEDİYELER OLMASA BU GÜREŞLER YAPILAMAZ"

Güreşlerin kolay yapılmadığını ve zor şartlar altında hazırlıkların yapıldığını ifade eden deve sahiplerinden Uğur Kılınç ise konuşmasında, "Belediyeler olmasa bu güreşler yapılamaz. Öncelikle herkesin ramazanını kutluyorum. Ramazan ayına rağmen vatandaşlarımız 800 yıllık geleneksel Yörük kültürümüzü yaşatmak için buraya geldi. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'un öncülüğünde halkı selamlayan protokol üyeleri vatandaşlara poşu ve kasket dağıttı. Vatandaşların coşkulu alkışları eşliğinde sahayı turlayan Başkan Çerçioğlu ve beraberindekiler bu coşkuya ortak oldu. Yapılan kupa güreşlerinde ise kazanan ve berabere kalan deve sahiplerine kupaları protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

Deve güreşi festivaline; Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya, CHP'li belediye başkanları, siyasi parti il ve ilçe başkanları, mahalle muhtarları ve yaklaşık 10 bin güreşsever katıldı.

(İHA)