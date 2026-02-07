Ateş başında 60 yıldır demir dövüyor

Gaziantep’te babasından kalan atölyesinde baba mesleği demirciliği sürdüren 67 yaşındaki Erol Gürban, 60 yıldır her sabah ocağını körükleyerek ateşin başına geçiyor.

Şahinbey ilçesindeki tarihi Bakırcılar Çarşısı’nda çocuk yaşta babasından öğrendiği mesleğini 60 yıldır sürdüren sıcak demir ustası Erol Gürban, her sabah atölyesinin yolunu tutuyor. Küçük yaşlarda babasının yanında demirciliğin inceliklerini öğrenerek yetişen Gürban, sonraki yıllarda işin başına geçti. Çocuk yaşlarda öğrendiği işi için sabah erken saatlerde atölyesine gelen Gürban, ilk günkü heyecanla demir ocağını yakarak ateşin başına geçiyor.

KEBAP ŞİŞİ, BALTA, ORAK, KESER, BEL VE ÇAPA GİBİ ÜRÜNLER İMAL EDİYOR

Tarihi çarşıdaki sayılı sıcak demir ustalarından biri olan Gürban, sipariş üzerine kebap şişi, balta, orak, keser, bel ve çapa gibi ürünler imal ediyor. Gaziantep’teki kebapçıların yanı sıra Avrupa ülkelerindeki ve Türkiye’nin 81 ilindeki müşterilerine kebap şişi yapan Gürban, ocakta yaktığı ateşte demiri döverek şekil veriyor.

"MESLEKTE 60 SENE OLMUŞ"

7 yaşından beri babasının mesleğine devam ettiğini söyleyen Gürban, "Çocukluğumuzdan beri biz bu işin içerisindeyiz. 5 yaşından beri bu dükkana geliyoruz. 5 yaşından beri bu işi yapıyoruz. Meslekte 60 sene olmuş ve biz çocukken hem okuyorduk hem de çalışıyorduk. O zaman insanlar bu kadar ileri bir teknolojiye sahip değildi. O dönem bütün işler beden gücüyle yapılırdı. Ama şimdi bazı şeylerde çok çok rahatsız, çok iyiyiz. Fakat şimdi de çalıştıracak eleman yoktur. Bizim eski günlerimiz daha iyiydi. Her dükkanda onlarca eleman vardı" dedi.

"ARTIK KİMSE BU TÜR MESLEKLERİ YAPMAK İSTEMİYOR"

Önceki yıllarda her dükkanda en az 5 elemanla çalışıldığını ancak son yıllarda artık çalıştıracak eleman bulamamaktan yakınan Gürban, "Eleman çok olunca işimizi rahatlıkla yapıyorduk. Bir de o zaman biz sadece kebap şişi yapmıyorduk. Şimdi tek işimiz kebap şişi. O zamanlar pencere belbenti, kapı ve kapı anahtarları gibi ürünler yapıyorduk. Yanımızda çalışan 11 elaman vardı. Şu anda 3 kişiyle çalışıyoruz. Birisi oğlum, biri benim ve bir tane de eleman var. Eleman yetişmiyor. Çünkü artık kimse bu tür işleri ve meslekleri yapmak istemiyor" şeklinde konuştu.

"ÇALIŞTIKÇA MUTLU OLUYORUM"

Mesleğini severek yaptığını belirten Gürban, "Sevmeden zaten bir iş yapılmaz. Bu bedenim sağlıklı ve Allah’ım bana nefes bağışladığı müddetçe mesleğimi devam ettireceğim. Ben çalışmayı seven biriyim. Bir gün gezeyim, üç gün çalışayım veyahut beş gün gezeyim bir gün çalışayım. Böyle bir çalışma şekli bizde olmaz. Biz çalışmaktan kaçmayız. Çalıştıkça mutlu oluyorum ve kendimi sağlıklı hissediyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA | Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır