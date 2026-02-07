Baz istasyonuna bakım yaparken çatıdan düşen işçi ağır yaralandı

İşçinin üzerine düştüğü aracın sahibi, basın mensuplarına tepki gösterdi.

Olay, Şarhöyük Mahallesi Gazi Yakup Satar Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir baz istasyonu işletmesinde çalışan B.Ö. (50), baz istasyonuna bakım yapmak için 7 katlı binanın çatısına çıktı. İşçi, dengesini kaybederek önce 38 UZ 141 plakalı otomobilin üzerine, ardından yere düştü. Şahısla birlikte savrulan bir parça da aşağıdaki dükkanın camını kırdı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Duran kalbi ambulansta yapılan müdahaleyle tekrar çalıştırılan B.Ö., Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Çevre sakinlerinden Bekir Aydemir, "Baz istasyonunu tamiri için gelmişler. Önce arabaya, sonra yere düşmüş. İnşallah kurtulur" dedi.

Yaralı için endişelenmek yerine basına tepki gösterdi

Basın mensupları olay yerinde çekim yaparken B.Ö.'nün üzerine düştüğü aracın sahibi, plakasının çekilmesini istemediğini belirterek basına tepki gösterdi. Asker olduğunu öne sürerek gazetecilerin kimliklerini toplamak isteyen şahıs, basın mensuplarından şikayetçi olacağını söyledi.

Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Kaynak: İHA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır