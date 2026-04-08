Ateşkes için barış diplomasisi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yoğun telefon trafiği

ABD ile İsrail 28 Şubat'ta İran'a yönelik saldırılar başlatmış ve Orta Doğu'da kriz patlak vermişti. Dünyanın yakından takip ettiği savaşın en başından beri Türkiye; ateşkesi savunmuş ve tarafları müzakereye davet etmişti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN LİDERLERLE GÖRÜŞTÜ

Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan savaşın ilk gününden beri önemli bir barış diplomasisi yürüttü. Erdoğan; taraflar ve bölgedeki ülkeler başta olmak üzere birçok liderle görüşmeler gerçekleştirerek barış zemini aradı.

İsrail'in saldırılarının sadece bölge için değil, tüm dünya için tehlikeli olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran'ın da bölgedeki ülkeleri hedefine almasının yanlış olduğunun altını çizdi. Erdoğan çatışmalı sürecin bir an önce durdurulmaması halinde ise daha fazla yaygınlaşacağından duyduğu endişeleri de sıklıkla dile getirdi.

Erdoğan başta ABD Başkanı Donald Trump ve İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile görüşmeler gerçekleştirerek taraflara barış masasına oturmanın önemini vurguladı.

ERDOĞAN'DAN BARIŞ İÇİN DİPLOMASİ TRAFİĞİ

Erdoğan sonrasında ise birçok liderle savaşı görüştü ve barış için tüm senaryoları değerlendirdi. İşte Erdoğan'ın savaşı bitirmek için gerçekleştirdiği diploması trafiği:



-Cumhurbaşkanı Erdoğan 28 Şubat günü ABD Başkanı Donald Trump ile bir görüşme yaptı. İran ve Körfez ülkelerindeki son durum ele alındı.

-Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran’ın hedef aldığı Katar’ın Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Hem Katar hem bölgemizdeki son durum ele alındı.

-Diplomasi trafiğini Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan bölgedeki son durum görüşmede değerlendirildi.

-Cumhurbaşkanı Erdoğan İran’ın hedef aldığı ülkelerden biri olan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile de görüştü. Çatışma sürecinin bölgesel ve küresel güvenlik açısından çok ciddi neticeleri olacağı endişesini dile getirdi.

-Barış diplomasisi adımlarını Kuveyt Emiri Şeyh Mişal El Ahmed El Cabir El Sabah ile sürdürdü. Sorunların diplomasi ve müzakereler yoluyla çözülmesinin en akılcı seçenek olduğunu belirtti.

-Cumhurbaşkanı Erdoğan bölgede yükselen tansiyonu Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile yaptığı görüşmede değerlendirdi. Türkiye’nin barış sürecine her türlü desteği sağlamaya hazır olduğunu ifade etti.

-Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın barış diplomasisi adımları Almanya Şansölyesi Friedrich Merz ile devam etti. Görüşmede Cumhurbaşkanımız, bölgemizdeki çatışmaların bölgesel ve küresel güvenliği olumsuz etkilediğini söyledi.

-Barış diplomasisi, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile yapılan görüşme ile sürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kalıcı ve sürdürülebilir barış için diplomasiye fırsat verilmesinin önemli olduğunu belirtti.

-Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile yaptığı görüşmede ise son durumu değerlendirdi ve barışa yönelik nelerin yapılabileceğini ele aldı.

-Cumhurbaşkanı Erdoğan Malezya Başbakanı Enver İbrahim ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile yaptığı görüşmelerde de bölgemizdeki sıcak çatışmaları ve atılabilecek adımları değerlendirdi.

-Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yaptığı görüşmede de İran’daki çatışmaların uzun zamana yayılmasının hem bölge hem dünya için istikrarsızlık kaynağı olacağını net bir şekilde ifade etti. Çatışmalı süreçlerin NATO müttefikleri arasındaki savunma iş birliklerini artırmayı gerekli kıldığını belirtti.

-İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile yapılan görüşmede ise çatışan tarafların istikrarsızlığı artırıcı adımlardan kaçınılması konusunda telkinlerin yapıldığını belirtti.

-Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer ile bir görüşme yaparak, müdahalelerin uzaması halinde bölgesel ve küresel istikrara büyük zarar verebileceğini, hâlâ diyalog zeminini inşa etmek için atılabilecek adımlar olduğunu ifade etti.

-Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani ile de görüştü ve son durumu ele aldı.

-Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile telefon görüşmesi yaparak çatışma sürecindeki son durumu değerlendirdi. Görüşmede, İran’a yönelik hukuksuz müdahaleleri ve İran’ın bölgemizdeki kardeş ülkeleri hedef almasını doğru bulmadığımızı belirtti.

-Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan ile ayrı ayrı görüşerek bölgemizdeki gelişmeleri ele aldı.

-Cumhurbaşkanı Erdoğan, Umman Sultanı Heysem Bin Tarık ile görüşmesinde ise İran'a yönelik saldırılar ile akabinde İran'ın bölgedeki kardeş ülkelere mukabelesinin, bölgemizi daha önce benzeri görülmemiş bir güvenlik buhranıyla karşı karşıya bıraktığını belirtti.

-Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşerek savaşın daha fazla kontrolden çıkmaması için tüm taraflarla barış ve istikrar odaklı temasların sürdüğünü ifade etti.

-İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile görüşmesinde de İran’ın topyekün yıkıma uğratılması hedefiyle hareket edilmesini tasvip etmediğimizi dile getirdi.

-Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile de konuyu ele aldı.

Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda Dışişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı başta olmak üzere bütün kurumlarımız sürecin ülkemizi daha fazla olumsuz etkilememesi ve krizin suhuletle sona ermesi için gerekli çalışmalarda bulunmuştur.