İsrail'in Lübnan saldırısı ortalığı karıştırdı! İran misilleme geldi: Hürmüz Boğazı'ndan geçişler durdu

ABD-İsrail-İran arasında bir aydan beri süren savaşta bu sabah ateşkese varılmıştı. İsrail'in ateşkes sonrası Lübnan'a saldırısı bölgede tansiyonu yeniden yükseltti. İran karşılık vereceğini duyurduğu saldırı sonrası Hürmüz Boğazı'ndan petrol tankerlerinin geçişini durdurdu.

Recep Demircan

ABD-İsrail-İran arasındaki savaş Orta Doğu'da alarma yol açmıştı. Özellikle İran'ın saldırılara karşılık olarak Hürmüz Boğazı'nı kapatması petrol ve enerji fiyatlarında artışa neden olmuştu. 1 aydan fazla süren savaşta taraflar bu sabah ateşkese varmıştı ve ilk gemi Hürmüz Boğazı'ndan geçmişti.

İSRAİL'DEN LÜBNAN'A SALDIRI

İsrail ateşkes ile ilgili yaptığı açıklamada Lübnan'ın ateşkes dışında olduğunu ifade ederek saldırılar düzenledi. Çok sayıda noktaya yapılan saldırılarda yüzlerce ölü olduğu aktarıldı. İran, İsrail'in Lübnan saldırısı sonrasında karşılık vereceğini ifade etti.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NDAN GEÇİŞLER DURDU

Yaşanan son gelişmede İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının ardından Hürmüz Boğazı'ndan petrol tankerlerinin geçişinin durduğu bildirildi.

İran İsrail Lübnan Hürmüz Boğazı
