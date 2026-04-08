İsrail'in Lübnan saldırısı ortalığı karıştırdı! İran misilleme geldi: Hürmüz Boğazı'ndan geçişler durdu

ABD-İsrail-İran arasındaki savaş Orta Doğu'da alarma yol açmıştı. Özellikle İran'ın saldırılara karşılık olarak Hürmüz Boğazı'nı kapatması petrol ve enerji fiyatlarında artışa neden olmuştu. 1 aydan fazla süren savaşta taraflar bu sabah ateşkese varmıştı ve ilk gemi Hürmüz Boğazı'ndan geçmişti.

İSRAİL'DEN LÜBNAN'A SALDIRI

İsrail ateşkes ile ilgili yaptığı açıklamada Lübnan'ın ateşkes dışında olduğunu ifade ederek saldırılar düzenledi. Çok sayıda noktaya yapılan saldırılarda yüzlerce ölü olduğu aktarıldı. İran, İsrail'in Lübnan saldırısı sonrasında karşılık vereceğini ifade etti.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NDAN GEÇİŞLER DURDU

Yaşanan son gelişmede İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının ardından Hürmüz Boğazı'ndan petrol tankerlerinin geçişinin durduğu bildirildi.