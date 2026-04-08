Bakan Gürlek duyurdu: 34 ilde DEAŞ operasyonu, 198 şüpheli gözaltında

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda dün İstanbul Levent’teki polis noktasına 3 terörist tarafından düzenlenen silahlı saldırının ardından, Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinasyonunda DEAŞ terör örgütüne karşı 34 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildiğini açıkladı. Gürlek, operasyonlarda 273 şüpheli hakkında işlem yapıldığını ve 198 şüpheli gözaltına alındığını duyurdu.

Bakan Gürlek duyurdu: 34 ilde DEAŞ operasyonu, 198 şüpheli gözaltında

Adalet Bakanı Akın Gürlek, dün İstanbul Levent'teki polis noktasına 3 terörist tarafından düzenlenen silahlı saldırının ardından, Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinasyonunda DEAŞ terör örgütüne karşı 34 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildiğini açıkladı.

Bakan Gürlek duyurdu: 34 ilde DEAŞ operasyonu, 198 şüpheli gözaltında 1

"OPERASYONLAR TİTİZLİKLE DEVAM EDECEKTİR"

Gürlek paylaşımında, "Cumhuriyet başsavcılıklarımızın koordinesinde Adana, Afyonkarahisar, Antalya, Balıkesir, Batman, Çanakkale, Diyarbakır, Düzce, Eskişehir, Elâzığ, Erzurum, Erzincan, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırıkkale, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Mardin, Mersin, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Trabzon, Van, Yalova, Yozgat illerinde gerçekleştirilen operasyonlarda 273 şüpheli hakkında işlem yapılmış, 198 şüpheli gözaltına alınmıştır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde “Terörsüz Türkiye” hedefi doğrultusunda teröre karşı mücadelemiz, hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde ve sıfır tolerans anlayışıyla kararlılıkla sürdürülecek; DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonlar titizlikle devam edecektir. Bu vesileyle, teröristlerin saldırısı sonucu yaralanan kahraman polislerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyor; kendilerine acil şifalar temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Akın Gürlek
