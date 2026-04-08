Remziye Horuz yediği pasta sonrası hayatını kaybetmişti! Olayda yeni gelişme: Tahliye edildiler

Ağrı'da doğum günü için arkadaşlarıyla satın aldığı pastayı yedikten sonra fenalaşarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 25 yaşındaki Remziye Horuz'un ölümüyle yeni bir gelişme yaşandı. Mahkeme, pastane sahibi ve iki çalışanın tahliye edilmesine karar verdi.

Ağrı'da doğum günü için arkadaşlarıyla satın aldığı pastayı yedikten sonra fenalaşarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 25 yaşındaki Remziye Horuz'un ölümüyle ilgili pastane sahibi ve iki çalışanın yargılanmasına devam edildi. Ağrı 4. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık avukatları katıldı.

BERAATLERİNİ TALEP ETTİLER

Duruşmaya, tutuklu sanıklar Fatih Y, Ferzende Y. ve Yakup A. bağlı bulundukları cezaevinden, müşteki avukatı ise Şanlıurfa'dan Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı. Sanıklar savunmalarında, suçsuz olduklarını öne sürerek tahliye ve beraatlerini talep etti.

ŞİKAYETLERİNDEN VAZGEÇTİLER

Horoz'un yakınları, sanıklar hakkında şikayetlerinden vazgeçti.

TAHLİYE KARARI

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar hakkında, imza yükümlülüğü ve yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla tahliye edilmesine karar verdi.

NE OLMUŞTU?

Ağrı'da geçen yıl 2 Aralık'ta bir pastaneye giden Remziye Horuz ile arkadaşları S.Y. ve B.D, iddiaya göre Horuz'un yumurtaya alerjisi olduğunu belirterek yumurta içermeyen pasta siparişi vermiş, doğum günü kutlamasında bu pastayı yedikten sonra rahatsızlanan Horuz kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınmış ve tüm müdahalelere rağmen 22 Aralık'ta hayatını kaybetmişti.

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, pastane sahibi Yakup A. (42) ile çalışanlar Fatih Y. (33) ve Ferzende Y.'nin (40) "Bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan 9 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor.

08 Nisan 2026
Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: AA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ABD-İran görüşmesinin yeri ve tarihi belli olduABD-İran görüşmesinin yeri ve tarihi belli oldu
İsrail ordusu Gazze'de bir gazeteciyi daha öldürdüİsrail ordusu Gazze'de bir gazeteciyi daha öldürdü

En Çok Okunan Haberler
Trump duyurdu: "İran'a saldırıları 2 hafta boyuncu askıya alıyorum"

Trump duyurdu: "İran'a saldırıları 2 hafta boyuncu askıya alıyorum"

ABD-İran savaşında iki haftalık ateşkes kararı! Hürmüz Boğazı...

ABD-İran savaşında iki haftalık ateşkes kararı! Hürmüz Boğazı...

VAR kayıtlarında dikkat çeken diyalog! Abdülkerim Bardakcı ile Cihan Aydın'ın konuşması ortaya çıktı

VAR kayıtlarında dikkat çeken diyalog! Abdülkerim Bardakcı ile Cihan Aydın'ın konuşması ortaya çıktı

İsrailli bakan ünlü oyuncuyu hedef aldı! O geri adım atmadı

İsrailli bakan ünlü oyuncuyu hedef aldı! O geri adım atmadı

Petrol fiyatı sert düştü: Benzin ve motorinde büyük indirim beklentisi

Petrol fiyatı sert düştü: Benzin ve motorinde büyük indirim beklentisi

ŞOK'a Samsung çift kapı buzdolabı geliyor!

ŞOK'a Samsung çift kapı buzdolabı geliyor!

