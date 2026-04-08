Beşiktaş'ta polis noktasına saldırı düzenleyen teröristlerin keşif görüntüleri ortaya çıktı

Beşiktaş'ta Yapı Kredi Plaza önündeki polis noktasına yönelik terör saldırısını gerçekleştiren teröristlerin keşif yaptığı anların görüntülerine ulaşıldı. Teröristlerin, olay yerine iki kez keşif için geldiği belirlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Levent Mahallesi Cömert Sokak'ta Yapı Kredi Plaza önündeki polis noktasına yönelik terör saldırısına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında polis ekiplerince yapılan çalışmalarda, teröristlerin daha önceden olay yerine iki kez keşif için geldiği belirlendi.

HEM AKŞAM HEM DE GÜNDÜZ KEŞİF YAPMIŞLAR

Teröristlerin, 1 Nisan'da akşam saatlerinde olay yerine otomobille gelerek bir otoparka girdikleri ve alanda keşif yaptıkları anlar güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Ertesi gün sabah saatlerinde de aynı araçla gelen teröristlerin, yine keşif yaptığı anlar kamera görüntülerine yansıdı.

Öte yandan, zanlıların olay yerine geldiği aracın kendilerine ait olduğu, bu aracı sattıktan sonra araç kiralayıp terör saldırısını gerçekleştirdikleri öğrenildi.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'a 'müftülük' tepkisiDışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'a 'müftülük' tepkisi
Yediği pasta sonrası ölmüştü! Olayda yeni gelişme: Tahliye edildilerYediği pasta sonrası ölmüştü! Olayda yeni gelişme: Tahliye edildiler

Trump duyurdu: "İran'a saldırıları 2 hafta boyuncu askıya alıyorum"

ABD-İran savaşında iki haftalık ateşkes kararı! Hürmüz Boğazı...

VAR kayıtlarında dikkat çeken diyalog! Abdülkerim Bardakcı ile Cihan Aydın'ın konuşması ortaya çıktı

İsrailli bakan ünlü oyuncuyu hedef aldı! O geri adım atmadı

Petrol fiyatı sert düştü: Benzin ve motorinde büyük indirim beklentisi

ŞOK'a Samsung çift kapı buzdolabı geliyor!

