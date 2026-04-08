Beşiktaş'ta polis noktasına saldırı düzenleyen teröristlerin keşif görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Levent Mahallesi Cömert Sokak'ta Yapı Kredi Plaza önündeki polis noktasına yönelik terör saldırısına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında polis ekiplerince yapılan çalışmalarda, teröristlerin daha önceden olay yerine iki kez keşif için geldiği belirlendi.

HEM AKŞAM HEM DE GÜNDÜZ KEŞİF YAPMIŞLAR

Teröristlerin, 1 Nisan'da akşam saatlerinde olay yerine otomobille gelerek bir otoparka girdikleri ve alanda keşif yaptıkları anlar güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Beşiktaş'ta Yapı Kredi Plaza önündeki polis noktasına yönelik terör saldırısını gerçekleştiren teröristlerin keşif yaptığı anların görüntülerine ulaşıldı.

Ertesi gün sabah saatlerinde de aynı araçla gelen teröristlerin, yine keşif yaptığı anlar kamera görüntülerine yansıdı.

Öte yandan, zanlıların olay yerine geldiği aracın kendilerine ait olduğu, bu aracı sattıktan sonra araç kiralayıp terör saldırısını gerçekleştirdikleri öğrenildi.



