HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Benzinle soba yakmak isterken ölümden döndüler: 4 yaralı

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde sobayı yakmak için kullanılan benzin bidonu patladı. Evde bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Patlamanın ardından çıkan yangın ise itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Benzinle soba yakmak isterken ölümden döndüler: 4 yaralı

Olay, Çatalzeytin ilçesine bağlı Kirazlı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.Y. sobayı yakmak için evde bulunan bidondan benzin döktü. Bu sırada benzin bir anda parlayarak bidonun patlamasına neden oldu. Patlamanın etkisiyle S.Y. ile odada bulunan 3 kişinin vücudunda yanıklar oluştu.

Benzinle soba yakmak isterken ölümden döndüler: 4 yaralı 1

SOBAYI BENZİNLE YAKMAK İSTERKEN FELAKETİ YAŞADILAR

İhbar üzerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Patlamanın ardından çıkan yangın ise itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Benzinle soba yakmak isterken ölümden döndüler: 4 yaralı 2

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Özgür Özel: "Bundan sonra gerekirse hayatı durduracağız"Özgür Özel: "Bundan sonra gerekirse hayatı durduracağız"
İstanbul Bilgi Üniversitesi kapatıldıİstanbul Bilgi Üniversitesi kapatıldı

Anahtar Kelimeler:
yangın Ordu benzin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Son dakika | CHP için mutlak butlan kararı!

Son dakika | CHP için mutlak butlan kararı!

Sağanak evi çökertti! 1 ölü, 3 yaralı

Sağanak evi çökertti! 1 ölü, 3 yaralı

(Özet) Freiburg - Aston Villa Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Freiburg - Aston Villa Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Ünlü isimlere yönelik uyuşturucu operasyonunda karar belli oldu

Ünlü isimlere yönelik uyuşturucu operasyonunda karar belli oldu

13 yıl sonra geri döndü! Dacia Logan'ın Türkiye fiyatı belli oldu

13 yıl sonra geri döndü! Dacia Logan'ın Türkiye fiyatı belli oldu

Akaryakıta zam geldi, indirim geliyor

Akaryakıta zam geldi, indirim geliyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.