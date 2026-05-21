HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Kalp krizi geçirip hayatını kaybeden üsteğmenin öğrencilere burs aradığına dair mesajları ortaya çıktı

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Oğuzhan Varol’un (27), silah arkadaşlarından üniversite öğrencilerine burs verilmek üzere yardım kampanyası için destek istediğine ilişkin yazdığı mesajlar ortaya çıktı.

Kalp krizi geçirip hayatını kaybeden üsteğmenin öğrencilere burs aradığına dair mesajları ortaya çıktı

Kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Oğuzhan Varol son yolculuğuna uğurlandı. Varol'un öğrencilere burs vermekle ilgili arkadaşlarıyla yaptığı mesajlaşmanın ortaya çıkması duygulandırdı.

Kalp krizi geçirip hayatını kaybeden üsteğmenin öğrencilere burs aradığına dair mesajları ortaya çıktı 1

KALP KRİZİ GEÇİREREK ŞEHİT OLAN ÜSTEĞMENİN DUYGULANDIRAN MESAJLARI

Mudurnu’da 3 yıldır İlçe Jandarma Komutanı olarak görev yapan Üsteğmen Oğuzhan Varol, 17 Mayıs’ta sabah saatlerinde geçirdiği kalp krizinin ardından sevk edildiği Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Kalp krizi geçirip hayatını kaybeden üsteğmenin öğrencilere burs aradığına dair mesajları ortaya çıktı 2

Genç üsteğmen, Bolu İl Jandarma Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından memleketi Konya'nın Beyşehir ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

‘BİRKAÇ SUBAY BANA YARDIM ETTİ, BEN DE BAŞKASINA YARDIM EDEYİM’

Varol’un üniversitelerin Tıp ve Hukuk fakültelerinde okuyan öğrencilere burs vermek için silah arkadaşları ile birlikte yardım kampanyası başlattığı öğrenildi. Genç üsteğmenin devresi ile 21 Ocak tarihinde yaptığı WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı.

Kalp krizi geçirip hayatını kaybeden üsteğmenin öğrencilere burs aradığına dair mesajları ortaya çıktı 3

Varol, mesajlarında , "Öğrencilere burs verelim, en azından yarın bir gün mezun olduğunda der birkaç subay bana yardım etti bende başkasına yardım edeyim” ifadelerini kullandı.

Kalp krizi geçirip hayatını kaybeden üsteğmenin öğrencilere burs aradığına dair mesajları ortaya çıktı 4

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Benzinle soba yakmak isterken ölümden döndüler: 4 yaralıBenzinle soba yakmak isterken ölümden döndüler: 4 yaralı
Yolcu midibüsü ile yakıt yüklü tır çarpıştı: 3 yaralıYolcu midibüsü ile yakıt yüklü tır çarpıştı: 3 yaralı

Anahtar Kelimeler:
şehit öğrenci jandarma mesaj
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Sağanak evi çökertti! 1 ölü, 3 yaralı

Sağanak evi çökertti! 1 ölü, 3 yaralı

Nehir taştı, köprü ve yollar çöktü, çok sayıda araç zarar gördü

Nehir taştı, köprü ve yollar çöktü, çok sayıda araç zarar gördü

(Özet) Freiburg - Aston Villa Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Freiburg - Aston Villa Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Ünlü isimlere yönelik uyuşturucu operasyonunda karar belli oldu

Ünlü isimlere yönelik uyuşturucu operasyonunda karar belli oldu

13 yıl sonra geri döndü! Dacia Logan'ın Türkiye fiyatı belli oldu

13 yıl sonra geri döndü! Dacia Logan'ın Türkiye fiyatı belli oldu

Akaryakıta zam geldi, indirim geliyor

Akaryakıta zam geldi, indirim geliyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.