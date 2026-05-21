Kalp krizi geçirip hayatını kaybeden üsteğmenin öğrencilere burs aradığına dair mesajları ortaya çıktı

Kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Oğuzhan Varol son yolculuğuna uğurlandı. Varol'un öğrencilere burs vermekle ilgili arkadaşlarıyla yaptığı mesajlaşmanın ortaya çıkması duygulandırdı.

KALP KRİZİ GEÇİREREK ŞEHİT OLAN ÜSTEĞMENİN DUYGULANDIRAN MESAJLARI

Mudurnu’da 3 yıldır İlçe Jandarma Komutanı olarak görev yapan Üsteğmen Oğuzhan Varol, 17 Mayıs’ta sabah saatlerinde geçirdiği kalp krizinin ardından sevk edildiği Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Genç üsteğmen, Bolu İl Jandarma Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından memleketi Konya'nın Beyşehir ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

‘BİRKAÇ SUBAY BANA YARDIM ETTİ, BEN DE BAŞKASINA YARDIM EDEYİM’

Varol’un üniversitelerin Tıp ve Hukuk fakültelerinde okuyan öğrencilere burs vermek için silah arkadaşları ile birlikte yardım kampanyası başlattığı öğrenildi. Genç üsteğmenin devresi ile 21 Ocak tarihinde yaptığı WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı.

Varol, mesajlarında , "Öğrencilere burs verelim, en azından yarın bir gün mezun olduğunda der birkaç subay bana yardım etti bende başkasına yardım edeyim” ifadelerini kullandı.

