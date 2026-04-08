Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif'le ABD-İran ateşkesini görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile telefonda ABD-İran ateşkesini görüştü. Erdoğan, Pakistan'ın ateşkes sürecindeki rolleri nedeniyle teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif'le ABD-İran ateşkesini görüştü
Mustafa Fidan

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede İran'daki ateşkes süreci ve son gelişmeler ele alındı.

ABD-İRAN ATEŞKESİ SONRASI DİPLOMASİ TRAFİĞİ

ABD ile İran arasındaki ateşkes sürecine arabulucu ülke olarak katkı sağlayan Pakistan'ın Başbakanı Şerif ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında telefon görüşmesi gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif le ABD-İran ateşkesini görüştü 1

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN PAKİSTAN LİDERİYLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif'e ateşkes sürecindeki rolleri nedeniyle teşekkür etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki haftalık barış sürecinin iyi değerlendirilmesi gerektiğini, Türkiye'nin kalıcı barış ve istikrar için katkı sunmaya devam edeceğini belirtti.

Pakistan Başbakanı Şerif de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ateşkes sürecine katkıları için teşekkür etti.

