Beyaz Saray'dan açıklama geldi: ABD-İran görüşmesinin yeri ve tarihi belli oldu

ABD ile İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan ve bölge ülkelere de sıçrayan savaşta ateşkes kararı bugün itibariyle duyuruldu. Uluslararası kamuoyunda memnuniyetle karşılanan ateşkes kararının ardından gözler ABD-İran ikili görüşmesine çevrildi.

Yoğun diplomasi trafiği yaşanırken Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, İran ve ABD heyetlerinin bir araya geleceği tarih duyuruldu. Açıklamada, görüşmenin yapılacağı yerle ilgili de bilgi verildi.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, görüşmelerin ilk oturumunun 11 Nisan Cumartesi günü Pakistan'ın başkenti İslamabad'da yapılacağı söylendi.

"Bir medeniyetin ortadan kaldırılması" yönündeki tehdidine ilişkin, "Bu, sonuç veren güçlü bir tehditti. Bu hiçbir şekilde boş bir tehdit değildi. Pentagon'un dün gece uygulanmaya hazır bir hedef listesi vardı" dedi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"(Hürmüz’ün yeniden kapatılması) Hiçbir şekilde kabul edilemez. Bugün boğazdaki trafik akışında bir artış gördük;

Başkan'ın, Boğazın derhal, hızlı ve güvenli bir şekilde yeniden açılması yönündeki beklentisini ve talebini yineliyorum.

"TRUMP DEĞİL İRAN GERİ ADIM ATTI"

Geri adım atan Başkan Trump değil, İranlılardı.

Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmayı kabul ettiler.

İran rejimi, ABD’ye ateşkes teklifi yapılmasını talep etti ve nihayetinde bu teklifi kabul etti.

Dünya, tarihe geçecek kadar hızlı ve başarılı bir askeri zafere tanık oldu."

"İRAN DAHA FAZLA SAVAŞMAYI GÖZE ALAMADI"

Beyaz Saray sözcüsü, İran'ın önerdiği ilk ateşkes maddelerini reddettiklerini ancak daha sonra sunulan teklifin ABD'nin öne sürdüğü 15 madde ile uyumlu olduğunu söyleyerek şunları dile getirdi;

"İran artık bombalanmaya dayanacak güçte değildi ya da Başkan Trump’ın mühletinden sonra yaşanabileceklerin riskini göze alamadı.

Başkan'ın, Başkan Yardımcısı JD Vance liderliğindeki; Özel Temsilci Witkoff ve Sayın Kushner'dan oluşan müzakere heyetini İslamabad'a göndereceğini duyurabilirim.

Görüşmelerin ilk turu Cumartesi sabahı gerçekleşecek."