HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Beyaz Saray'dan açıklama geldi: ABD-İran görüşmesinin yeri ve tarihi belli oldu

ABD ile İran arasında yapılan ateşkesin ardından gözler iki ülke temsilcilerinin gerçekleştireceği görüşmeye çevrildi. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ABD ile İran'ın kritik görüşmeyi gerçekleştireceği tarih ve yer duyuruldu. Yapılan açıklamada aynı zamanda, "İran rejimi, ABD’ye ateşkes teklifi yapılmasını talep etti ve nihayetinde bu teklifi kabul etti" ifadelerine yer verildi.

Mustafa Fidan

ABD ile İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan ve bölge ülkelere de sıçrayan savaşta ateşkes kararı bugün itibariyle duyuruldu. Uluslararası kamuoyunda memnuniyetle karşılanan ateşkes kararının ardından gözler ABD-İran ikili görüşmesine çevrildi.

İRAN VE ABD ARASINDAKİ GÖRÜŞMENİN YERİ VE TARİHİ AÇIKLANDI

Yoğun diplomasi trafiği yaşanırken Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, İran ve ABD heyetlerinin bir araya geleceği tarih duyuruldu. Açıklamada, görüşmenin yapılacağı yerle ilgili de bilgi verildi.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, görüşmelerin ilk oturumunun 11 Nisan Cumartesi günü Pakistan'ın başkenti İslamabad'da yapılacağı söylendi.

BEYAZ SARAY DUYURDU

"Bir medeniyetin ortadan kaldırılması" yönündeki tehdidine ilişkin, "Bu, sonuç veren güçlü bir tehditti. Bu hiçbir şekilde boş bir tehdit değildi. Pentagon'un dün gece uygulanmaya hazır bir hedef listesi vardı" dedi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"(Hürmüz’ün yeniden kapatılması) Hiçbir şekilde kabul edilemez. Bugün boğazdaki trafik akışında bir artış gördük;

Başkan'ın, Boğazın derhal, hızlı ve güvenli bir şekilde yeniden açılması yönündeki beklentisini ve talebini yineliyorum.

"TRUMP DEĞİL İRAN GERİ ADIM ATTI"

Geri adım atan Başkan Trump değil, İranlılardı.

Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmayı kabul ettiler.

İran rejimi, ABD’ye ateşkes teklifi yapılmasını talep etti ve nihayetinde bu teklifi kabul etti.

Dünya, tarihe geçecek kadar hızlı ve başarılı bir askeri zafere tanık oldu."

"İRAN DAHA FAZLA SAVAŞMAYI GÖZE ALAMADI"

Beyaz Saray sözcüsü, İran'ın önerdiği ilk ateşkes maddelerini reddettiklerini ancak daha sonra sunulan teklifin ABD'nin öne sürdüğü 15 madde ile uyumlu olduğunu söyleyerek şunları dile getirdi;

"İran artık bombalanmaya dayanacak güçte değildi ya da Başkan Trump’ın mühletinden sonra yaşanabileceklerin riskini göze alamadı.

ABD-İRAN ARASINDAKİ GÖRÜŞME 11 NİSAN'DA İSLAMABAD'DA

Başkan'ın, Başkan Yardımcısı JD Vance liderliğindeki; Özel Temsilci Witkoff ve Sayın Kushner'dan oluşan müzakere heyetini İslamabad'a göndereceğini duyurabilirim.

Görüşmelerin ilk turu Cumartesi sabahı gerçekleşecek."

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Lübnan'da İsrail katliamı! 10 dakikada 100 bomba atıldı: İran karşılık verecek Lübnan'da İsrail katliamı! 10 dakikada 100 bomba atıldı: İran karşılık verecek
08 Nisan 2026
08 Nisan 2026

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yediği pasta sonrası ölmüştü! Olayda yeni gelişme: Tahliye edildilerYediği pasta sonrası ölmüştü! Olayda yeni gelişme: Tahliye edildiler
İsrail ordusu Gazze'de bir gazeteciyi daha öldürdüİsrail ordusu Gazze'de bir gazeteciyi daha öldürdü

Anahtar Kelimeler:
İran Pakistan ateşkes abd
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump duyurdu: "İran'a saldırıları 2 hafta boyuncu askıya alıyorum"

Trump duyurdu: "İran'a saldırıları 2 hafta boyuncu askıya alıyorum"

ABD-İran savaşında iki haftalık ateşkes kararı! Hürmüz Boğazı...

ABD-İran savaşında iki haftalık ateşkes kararı! Hürmüz Boğazı...

VAR kayıtlarında dikkat çeken diyalog! Abdülkerim Bardakcı ile Cihan Aydın'ın konuşması ortaya çıktı

VAR kayıtlarında dikkat çeken diyalog! Abdülkerim Bardakcı ile Cihan Aydın'ın konuşması ortaya çıktı

İsrailli bakan ünlü oyuncuyu hedef aldı! O geri adım atmadı

İsrailli bakan ünlü oyuncuyu hedef aldı! O geri adım atmadı

Petrol fiyatı sert düştü: Benzin ve motorinde büyük indirim beklentisi

Petrol fiyatı sert düştü: Benzin ve motorinde büyük indirim beklentisi

ŞOK'a Samsung çift kapı buzdolabı geliyor!

ŞOK'a Samsung çift kapı buzdolabı geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.