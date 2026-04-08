Lübnan'da İsrail katliamı! 10 dakikada 100 bomba atıldı: Yüzlerce ölü var, İran karşılık verecek

İsrail, Lübnan'da 10 dakika içinde 100 noktanın hedef alındığını duyurdu. Lübnan Sağlık Bakanı Rakan Nassereddine ise saldırılarda yüzlerce kişinin hayatını kaybettiğini veya yaralandığını açıkladı. İsrail medyasının askeri kaynaklara dayandırdığı habere göre saldırıda 50 savaş uçağı, 100 hedefe yaklaşık 160 bomba attı. İran'ın saldırıya karşılık vereceği aktarıldı. İsrail saldırı öncesi yaptığı açıklamada varılan ateşkesin Lübnan'ı kapsamadığını ifade etmişti.

İsrail, Lübnan'a saldırılarını sürdürüyor. İsrail Savunma Kuvvetlerinden (IDF) yapılan açıklamada, Hizbullah'a saldırıların başladığı 2 Mart'tan bu yana Lübnan genelinde en büyük hava saldırısının gerçekleştirildiği bildirildi. Farklı noktalarda 10 dakika içinde ve eş zamanlı olarak 100'den fazla Hizbullah komuta merkezi, karargah ve askeri tesisinin hedef alındığı aktarıldı. Açıklamada, "Beyrut, Bekaa ve Güney Lübnan'daki Hizbullah komuta merkezleri ve askeri tesislerini hedef alan geniş çaplı bir hava saldırısı dalgasını tamamladı" ifadeleri kullanıldı. Vurulan hedeflerin saldırıları yönlendirmek ve planlamak için kullanılan istihbarat komuta merkezleri ve merkez karargahları, füze fırlatma kapasitesine sahip ateş gücü ve deniz kuvvetleri altyapısı, Hizbullah'ın seçkin birimleri Rıdvan Gücü ve Hava birimi unsurları olduğu aktarıldı.

Lübnan da İsrail katliamı! 10 dakikada 100 bomba atıldı: Yüzlerce ölü var, İran karşılık verecek 1

50 SAVAŞ UÇAĞI KATILDI

Geniş çaplı saldırının haftalar boyunca titizlikle planlandığı belirtildi. Saldırı gerçekleştirilen noktaların büyük kısmının sivil nüfusun bulunduğu bölgeler olduğu ifade edildi. Saldırılardan önce zararı azaltmak için adımlar atıldığı öne sürüldü.

Lübnan da İsrail katliamı! 10 dakikada 100 bomba atıldı: Yüzlerce ölü var, İran karşılık verecek 2

İsrail medyasının askeri kaynaklara dayandırdığı habere göre saldırıda 50 savaş uçağı, 10 dakika içinde 100 hedefe yaklaşık 160 bomba attı.

Lübnan da İsrail katliamı! 10 dakikada 100 bomba atıldı: Yüzlerce ölü var, İran karşılık verecek 3

YÜZLERCE KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Lübnan Sağlık Bakanı Rakan Nassereddine ise yaptığı açıklamada, İsrail'in Lübnan genelinde düzenlediği hava saldırılarında yüzlerce kişinin hayatını kaybettiğini veya yaralandığını ifade etti. Lübnan Kızılhaçı Genel Sekreteri Georges Kettaneh ise ülkedeki durumu "felaket" şeklinde nitelendirerek çok sayıda kişinin enkaz altında olduğunu ve bazı bölgelerde binaların tamamen çöktüğünü belirtti. Lettaneh ayrıca yaralılara daha fazla yer açmak hastaların Beyrut'taki hastanelerden başkent dışındaki tesislere tahliye edildiğini aktardı.

Lübnan da İsrail katliamı! 10 dakikada 100 bomba atıldı: Yüzlerce ölü var, İran karşılık verecek 4

"SALDIRIYA KARŞILIK VERİLECEK"

İran medyası, İran'ın Lübnan saldırısına karşılık vereceğini aktardı.

"ATEŞKES LÜBNAN'I KAPSAMIYOR"

İsrail saldırı öncesi yaptığı açıklamada İran ile varılan ateşkesin Lübnan'ı kapsamadığını ifade ederek saldırı uyarısında bulunmuştu.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

