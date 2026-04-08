Dünya ateşkese odaklanmışken İsrail'den 'yeni saldırı' açıklaması! 'O bölgeyi kapsamıyor' diyerek duyurdu

Orta Doğu'da 28 Şubat'ta ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla patlak veren savaşta 40 gün geride kaldı. Dün gece saatlerinde ABD-İran ve İsrail'i kapsayan 10 maddelik olduğu iddia edilen bir ateşkeste taraflar mutabık kaldı. 40 gündür ardı arkası kesilmeyen çatışmaların dinmesi beklenirken İsrail cephesinden çarpıcı bir açıklama geldi.

İSRAİL LÜBNAN'A SALDIRACAK

İsrail Ordu Sözcüsü Avihay Adraee sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Lübnan'ın hedef alınacağını duyurdu.

"Lübnan'daki çatışmalar devam ediyor ve ateşkes Lübnan'ı kapsamıyor." ifadesini kullanan Adraee, bölgeye saldırı düzenlemekle tehdit ederek, halkın Zehrani Nehri'nin kuzeyine gitmesini istedi.

Adraee, güneyde kalanların ya da kuzeyden güneye doğru hareket edenlerin hayatlarını tehlikeye atacağı tehdidinde bulundu.

EVE DÖNÜŞLER BAŞLAMIŞTI

Öte yandan ABD-İran arasındaki geçici ateşkes ilan edilmesinin ardından, İsrail saldırıları nedeniyle güneyden göç etmek zorunda kanan bazı aileler evlerine dönmeye başladı.

Lübnan ordusu ise bölgedeki gelişmeler ve ateşkes ihtimaline ilişkin haberlerin artması üzerine, İsrail saldırıları nedeniyle yerinden edilen sivillere güneydeki köy ve beldelere dönüşte acele etmemeleri uyarısında bulundu.

Kaynak: AA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır